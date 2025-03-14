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Послы латиноамериканских стран возложили цветы к памятнику в Музее Победы

Послы латиноамериканских стран возложили цветы к памятнику в Музее Победы - РИА Новости, 14.03.2025

Послы латиноамериканских стран возложили цветы к памятнику в Музее Победы

Послы государств Латинской Америки возложили цветы к памятнику "Скорбь" в Музее Победы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T17:04:00+03:00

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2025-03-14T17:04:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Послы государств Латинской Америки возложили цветы к памятнику "Скорбь" в Музее Победы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. На церемонии присутствовали посол Панамы Холман Делберт Катлин Тодд, посол Кубы Хулио Антонио Гармендия Пенья, посол Боливии Мария Луиса Рамос Урсагасте, посол Чили Эдуардо Рауль Эскобар Марин, посол Сальвадора Юрий Павел Сантакрус Пердомо и ряд других послов государств региона. Дипломаты возложили к памятнику гвоздики. Кроме этого, был возложен венок. Надпись на нем на испанском и русском языках, гласит: "Павшим воинам от послов ГРУЛАК (Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна - ред.)". Возложению предшествовала минута молчания.

https://ria.ru/20250221/muzey-2000753000.html

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музей победы, панама, куба, боливия, в мире