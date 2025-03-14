https://ria.ru/20250314/tsvety-2005052590.html
Послы латиноамериканских стран возложили цветы к памятнику в Музее Победы
Послы латиноамериканских стран возложили цветы к памятнику в Музее Победы - РИА Новости, 14.03.2025
Послы латиноамериканских стран возложили цветы к памятнику в Музее Победы
Послы государств Латинской Америки возложили цветы к памятнику "Скорбь" в Музее Победы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T17:04:00+03:00
2025-03-14T17:04:00+03:00
2025-03-14T17:04:00+03:00
музей победы
панама
куба
боливия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155581/41/1555814183_0:337:2805:1915_1920x0_80_0_0_8d4ed66410e41140c78e4bdc2d2f07af.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Послы государств Латинской Америки возложили цветы к памятнику "Скорбь" в Музее Победы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. На церемонии присутствовали посол Панамы Холман Делберт Катлин Тодд, посол Кубы Хулио Антонио Гармендия Пенья, посол Боливии Мария Луиса Рамос Урсагасте, посол Чили Эдуардо Рауль Эскобар Марин, посол Сальвадора Юрий Павел Сантакрус Пердомо и ряд других послов государств региона. Дипломаты возложили к памятнику гвоздики. Кроме этого, был возложен венок. Надпись на нем на испанском и русском языках, гласит: "Павшим воинам от послов ГРУЛАК (Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна - ред.)". Возложению предшествовала минута молчания.
https://ria.ru/20250221/muzey-2000753000.html
панама
куба
боливия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155581/41/1555814183_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_da2de143840a23639147c95da7d5c5fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музей победы, панама, куба, боливия, в мире
Музей Победы, Панама, Куба, Боливия, В мире
Послы латиноамериканских стран возложили цветы к памятнику в Музее Победы
Послы стран Латинской Америки возложили цветы к памятнику в Музее Победы Москвы