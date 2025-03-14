https://ria.ru/20250314/tramp-2005133019.html

Трамп сообщил о получении хороших новостей по урегулированию на Украине

Трамп сообщил о получении хороших новостей по урегулированию на Украине - РИА Новости, 14.03.2025

Трамп сообщил о получении хороших новостей по урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что совсем недавно получил "довольно хорошие новости" по вопросу урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T23:34:00+03:00

2025-03-14T23:34:00+03:00

2025-03-14T23:34:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что совсем недавно получил "довольно хорошие новости" по вопросу урегулирования конфликта на Украине. "Перед тем, как я сюда приехал, я получил довольно хорошие новости, так что посмотрим, что будет дальше. Предстоит еще долгий путь", - заявил Трамп, выступая в министерстве юстиции США. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника США Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.

https://ria.ru/20250314/putin-2005107813.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф