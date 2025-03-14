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Трамп сообщил о получении хороших новостей по урегулированию на Украине - РИА Новости, 14.03.2025
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23:34 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/tramp-2005133019.html
Трамп сообщил о получении хороших новостей по урегулированию на Украине
Трамп сообщил о получении хороших новостей по урегулированию на Украине - РИА Новости, 14.03.2025
Трамп сообщил о получении хороших новостей по урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что совсем недавно получил "довольно хорошие новости" по вопросу урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T23:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что совсем недавно получил "довольно хорошие новости" по вопросу урегулирования конфликта на Украине. "Перед тем, как я сюда приехал, я получил довольно хорошие новости, так что посмотрим, что будет дальше. Предстоит еще долгий путь", - заявил Трамп, выступая в министерстве юстиции США. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника США Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Стив Уиткофф
Трамп сообщил о получении хороших новостей по урегулированию на Украине

Трамп заявил, что получил хорошие новости по урегулированию конфликта на Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что совсем недавно получил "довольно хорошие новости" по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
«
"Перед тем, как я сюда приехал, я получил довольно хорошие новости, так что посмотрим, что будет дальше. Предстоит еще долгий путь", - заявил Трамп, выступая в министерстве юстиции США.
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника США Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.
Ответ Путина на призыв Трампа пощадить украинских военных в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Путин ответил на призыв Трампа пощадить украинских военных
Вчера, 19:40
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинСтив Уиткофф
 
 
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