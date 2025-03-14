https://ria.ru/20250314/tramp-2005133019.html
Трамп сообщил о получении хороших новостей по урегулированию на Украине
Трамп сообщил о получении хороших новостей по урегулированию на Украине - РИА Новости, 14.03.2025
Трамп сообщил о получении хороших новостей по урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что совсем недавно получил "довольно хорошие новости" по вопросу урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T23:34:00+03:00
2025-03-14T23:34:00+03:00
2025-03-14T23:34:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/79/1559077986_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6d1d523536444a36ae05311a115ba781.jpg
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что совсем недавно получил "довольно хорошие новости" по вопросу урегулирования конфликта на Украине. "Перед тем, как я сюда приехал, я получил довольно хорошие новости, так что посмотрим, что будет дальше. Предстоит еще долгий путь", - заявил Трамп, выступая в министерстве юстиции США. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника США Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.
https://ria.ru/20250314/putin-2005107813.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/79/1559077986_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_bae8846130c0cb50ae251f3ec27cde99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Стив Уиткофф
Трамп сообщил о получении хороших новостей по урегулированию на Украине
Трамп заявил, что получил хорошие новости по урегулированию конфликта на Украине