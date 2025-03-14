https://ria.ru/20250314/tramp-2005132525.html
Трамп рассказал о телефонных переговорах США с Россией и Украиной
Трамп рассказал о телефонных переговорах США с Россией и Украиной - РИА Новости, 15.03.2025
Трамп рассказал о телефонных переговорах США с Россией и Украиной
Американский президент Дональд Трамп заявил, что в этот день США провели "очень хорошие" звонки с Россией и Украиной. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-14T23:23:00+03:00
2025-03-14T23:23:00+03:00
2025-03-15T04:04:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что в этот день США провели "очень хорошие" звонки с Россией и Украиной."У нас сегодня были очень хорошие звонки с Россией и с Украиной", — сообщил он, выступая в американском Минюсте.Трамп упомянул согласие Украины на прекращение огня и выразил надежду на то, что удастся достичь договоренностей с Россией.По словам хозяина Белого дома, обсуждения с Москвой по режиму прекращения огня в конфликте на Украине идут "тяжело", но США получают хороший отклик. При этом Трамп также заявил, что совсем недавно получил "довольно хорошие новости" по вопросу урегулирования кризиса.Во вторник состоялись переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление после встречи, в котором говорится, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области. Непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена, добавил президент.
https://ria.ru/20250314/peremirie-2004909801.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сша, россия, украина, дональд трамп, в мире, владимир зеленский, владимир путин
США, Россия, Украина, Дональд Трамп, В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Трамп рассказал о телефонных переговорах США с Россией и Украиной
Трамп заявил, что сегодня США провели очень хорошие звонки с Россией и Украиной