https://ria.ru/20250314/tramp-2005132409.html
Обсуждение с Россией перемирия идет тяжело, заявил Трамп
Обсуждение с Россией перемирия идет тяжело, заявил Трамп - РИА Новости, 14.03.2025
Обсуждение с Россией перемирия идет тяжело, заявил Трамп
Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что обсуждения с Россией по режиму прекращения огня идут "тяжело", но США получают хороший отклик со... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T23:20:00+03:00
2025-03-14T23:20:00+03:00
2025-03-14T23:31:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что обсуждения с Россией по режиму прекращения огня идут "тяжело", но США получают хороший отклик со стороны Москвы."И это не легко, это тяжело", - сообщил он, выступая в американском минюсте.Американский президент добавил, что Вашингтон получает "очень хорошие отклики" со стороны Москвы.
https://ria.ru/20250314/tramp-2005128760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, сша, дональд трамп, москва
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Обсуждение с Россией перемирия идет тяжело, заявил Трамп
Трамп заявил, что обсуждение с Россией режима прекращения огня идет тяжело