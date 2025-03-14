https://ria.ru/20250314/tramp-2005132409.html

Обсуждение с Россией перемирия идет тяжело, заявил Трамп

Обсуждение с Россией перемирия идет тяжело, заявил Трамп - РИА Новости, 14.03.2025

Обсуждение с Россией перемирия идет тяжело, заявил Трамп

Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что обсуждения с Россией по режиму прекращения огня идут "тяжело", но США получают хороший отклик со... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T23:20:00+03:00

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россия

украина

в мире

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дональд трамп

москва

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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что обсуждения с Россией по режиму прекращения огня идут "тяжело", но США получают хороший отклик со стороны Москвы."И это не легко, это тяжело", - сообщил он, выступая в американском минюсте.Американский президент добавил, что Вашингтон получает "очень хорошие отклики" со стороны Москвы.

https://ria.ru/20250314/tramp-2005128760.html

россия

украина

сша

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, в мире, сша, дональд трамп, москва