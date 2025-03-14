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Обсуждение с Россией перемирия идет тяжело, заявил Трамп - РИА Новости, 14.03.2025
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23:20 14.03.2025 (обновлено: 23:31 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/tramp-2005132409.html
Обсуждение с Россией перемирия идет тяжело, заявил Трамп
Обсуждение с Россией перемирия идет тяжело, заявил Трамп - РИА Новости, 14.03.2025
Обсуждение с Россией перемирия идет тяжело, заявил Трамп
Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что обсуждения с Россией по режиму прекращения огня идут "тяжело", но США получают хороший отклик со... РИА Новости, 14.03.2025
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россия
украина
в мире
сша
дональд трамп
москва
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что обсуждения с Россией по режиму прекращения огня идут "тяжело", но США получают хороший отклик со стороны Москвы."И это не легко, это тяжело", - сообщил он, выступая в американском минюсте.Американский президент добавил, что Вашингтон получает "очень хорошие отклики" со стороны Москвы.
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россия, украина, в мире, сша, дональд трамп, москва
Россия, Украина, В мире, США, Дональд Трамп, Москва
Обсуждение с Россией перемирия идет тяжело, заявил Трамп

Трамп заявил, что обсуждение с Россией режима прекращения огня идет тяжело

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что обсуждения с Россией по режиму прекращения огня идут "тяжело", но США получают хороший отклик со стороны Москвы.
«
"И это не легко, это тяжело", - сообщил он, выступая в американском минюсте.
Американский президент добавил, что Вашингтон получает "очень хорошие отклики" со стороны Москвы.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Трамп раскрыл детали обсуждений с Путиным урегулирования на Украине
Вчера, 22:31
 
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