https://ria.ru/20250314/tramp-2005128856.html
О перемирии будет больше известно в понедельник, заявил Трамп
О перемирии будет больше известно в понедельник, заявил Трамп - РИА Новости, 14.03.2025
О перемирии будет больше известно в понедельник, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил в интервью телеканалу FOX26, что в следующий понедельник станет больше известно о перспективе прекращения огня в... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T22:32:00+03:00
2025-03-14T22:32:00+03:00
2025-03-14T23:07:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил в интервью телеканалу FOX26, что в следующий понедельник станет больше известно о перспективе прекращения огня в конфликте на Украине."Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской группой, и мы пытаемся добиться его и с Россией… в понедельник мы узнаем немного больше, и это будет на самом деле хорошо", - сообщил он.На вопрос о том, что будет, если Россия не согласится на прекращение огня, Трамп заявил, что мир ждут "плохие новости".Ранее президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением со стороны США прекратить боевые действия на Украине. Путин подчеркнул, что данное предложение принимается только в случае, если этот шаг ведет к долгосрочному миру.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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О перемирии будет больше известно в понедельник, заявил Трамп
Трамп: о перемирии в конфликте на Украине будет больше известно в понедельник