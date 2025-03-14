https://ria.ru/20250314/tramp-2005128856.html

О перемирии будет больше известно в понедельник, заявил Трамп

О перемирии будет больше известно в понедельник, заявил Трамп - РИА Новости, 14.03.2025

О перемирии будет больше известно в понедельник, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил в интервью телеканалу FOX26, что в следующий понедельник станет больше известно о перспективе прекращения огня в... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T22:32:00+03:00

2025-03-14T22:32:00+03:00

2025-03-14T23:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил в интервью телеканалу FOX26, что в следующий понедельник станет больше известно о перспективе прекращения огня в конфликте на Украине."Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской группой, и мы пытаемся добиться его и с Россией… в понедельник мы узнаем немного больше, и это будет на самом деле хорошо", - сообщил он.На вопрос о том, что будет, если Россия не согласится на прекращение огня, Трамп заявил, что мир ждут "плохие новости".Ранее президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением со стороны США прекратить боевые действия на Украине. Путин подчеркнул, что данное предложение принимается только в случае, если этот шаг ведет к долгосрочному миру.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, дональд трамп, россия, сша, владимир путин