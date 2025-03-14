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О перемирии будет больше известно в понедельник, заявил Трамп - РИА Новости, 14.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:32 14.03.2025 (обновлено: 23:07 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/tramp-2005128856.html
О перемирии будет больше известно в понедельник, заявил Трамп
О перемирии будет больше известно в понедельник, заявил Трамп - РИА Новости, 14.03.2025
О перемирии будет больше известно в понедельник, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил в интервью телеканалу FOX26, что в следующий понедельник станет больше известно о перспективе прекращения огня в... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T22:32:00+03:00
2025-03-14T23:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
россия
сша
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил в интервью телеканалу FOX26, что в следующий понедельник станет больше известно о перспективе прекращения огня в конфликте на Украине.&quot;Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской группой, и мы пытаемся добиться его и с Россией… в понедельник мы узнаем немного больше, и это будет на самом деле хорошо&quot;, - сообщил он.На вопрос о том, что будет, если Россия не согласится на прекращение огня, Трамп заявил, что мир ждут "плохие новости".Ранее президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением со стороны США прекратить боевые действия на Украине. Путин подчеркнул, что данное предложение принимается только в случае, если этот шаг ведет к долгосрочному миру.
https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html
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в мире, украина, дональд трамп, россия, сша, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Россия, США, Владимир Путин
О перемирии будет больше известно в понедельник, заявил Трамп

Трамп: о перемирии в конфликте на Украине будет больше известно в понедельник

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил в интервью телеканалу FOX26, что в следующий понедельник станет больше известно о перспективе прекращения огня в конфликте на Украине.
«

"Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской группой, и мы пытаемся добиться его и с Россией… в понедельник мы узнаем немного больше, и это будет на самом деле хорошо", - сообщил он.

На вопрос о том, что будет, если Россия не согласится на прекращение огня, Трамп заявил, что мир ждут "плохие новости".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением со стороны США прекратить боевые действия на Украине. Путин подчеркнул, что данное предложение принимается только в случае, если этот шаг ведет к долгосрочному миру.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампРоссияСШАВладимир Путин
 
 
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