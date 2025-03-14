Трамп сообщил, что просил Путина пощадить окруженные силы ВСУ
Трамп сообщил, что просил Путина пощадить полностью окруженных боевиков ВСУ
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что просил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ.
СМИ рассказали об ударе, который получили ВСУ
Вчера, 10:23
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска уже освободили более 86% территории в курском приграничье, ранее занятой противником, потери ВСУ там превысили 67 тысяч человек, планы Киева в Курской области провалились. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, в свою очередь, оправдал бегство боевиков ВСУ из российского региона, назвав его "маневрами", которые они совершают "в случае необходимости".
Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Президент РФ поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.