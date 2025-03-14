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Трамп сообщил, что просил Путина пощадить окруженные силы ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025
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16:38 14.03.2025 (обновлено: 18:20 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/tramp-2005048392.html
Трамп сообщил, что просил Путина пощадить окруженные силы ВСУ
Трамп сообщил, что просил Путина пощадить окруженные силы ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025
Трамп сообщил, что просил Путина пощадить окруженные силы ВСУ
Президент США Дональд Трамп сообщил, что просил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T16:38:00+03:00
2025-03-14T18:20:00+03:00
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
курская область
валерий герасимов
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что просил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ."Но в этот самый момент тысячи украинских войск полностью окружены российскими войсками - и в очень плохом и уязвимом положении. Я настоятельно просил президента Путина пощадить их", - говорится в заявлении Трампа в соцсети Truth Social.Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска уже освободили более 86% территории в курском приграничье, ранее занятой противником, потери ВСУ там превысили 67 тысяч человек, планы Киева в Курской области провалились. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, в свою очередь, оправдал бегство боевиков ВСУ из российского региона, назвав его "маневрами", которые они совершают "в случае необходимости".Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Президент РФ поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
https://ria.ru/20250314/mwm-2004929245.html
https://ria.ru/20250314/vsu-2004937591.html
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вооруженные силы украины, владимир путин, россия, курская область, валерий герасимов, дональд трамп, сша, в мире
Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Дональд Трамп, США, В мире
Трамп сообщил, что просил Путина пощадить окруженные силы ВСУ

Трамп сообщил, что просил Путина пощадить полностью окруженных боевиков ВСУ

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что просил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ.
"Но в этот самый момент тысячи украинских войск полностью окружены российскими войсками - и в очень плохом и уязвимом положении. Я настоятельно просил президента Путина пощадить их", - говорится в заявлении Трампа в соцсети Truth Social.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
СМИ рассказали об ударе, который получили ВСУ
Вчера, 10:23
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска уже освободили более 86% территории в курском приграничье, ранее занятой противником, потери ВСУ там превысили 67 тысяч человек, планы Киева в Курской области провалились. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, в свою очередь, оправдал бегство боевиков ВСУ из российского региона, назвав его "маневрами", которые они совершают "в случае необходимости".
Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
WSJ раскрыл, чем обернулось бегство ВСУ из Курской области для Украины
Вчера, 11:09
Президент РФ поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
На Западе одним словом описали бегство ВСУ из Курской области
Вчера, 14:53
 
Вооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссияКурская областьВалерий ГерасимовДональд ТрампСШАВ мире
 
 
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