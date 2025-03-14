https://ria.ru/20250314/tramp-2005048392.html

Трамп сообщил, что просил Путина пощадить окруженные силы ВСУ

Трамп сообщил, что просил Путина пощадить окруженные силы ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025

Трамп сообщил, что просил Путина пощадить окруженные силы ВСУ

Президент США Дональд Трамп сообщил, что просил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T16:38:00+03:00

2025-03-14T16:38:00+03:00

2025-03-14T18:20:00+03:00

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

курская область

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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что просил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ."Но в этот самый момент тысячи украинских войск полностью окружены российскими войсками - и в очень плохом и уязвимом положении. Я настоятельно просил президента Путина пощадить их", - говорится в заявлении Трампа в соцсети Truth Social.Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска уже освободили более 86% территории в курском приграничье, ранее занятой противником, потери ВСУ там превысили 67 тысяч человек, планы Киева в Курской области провалились. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, в свою очередь, оправдал бегство боевиков ВСУ из российского региона, назвав его "маневрами", которые они совершают "в случае необходимости".Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Президент РФ поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.

https://ria.ru/20250314/mwm-2004929245.html

https://ria.ru/20250314/vsu-2004937591.html

https://ria.ru/20250314/spetsoperatsiya-2005026230.html

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вооруженные силы украины, владимир путин, россия, курская область, валерий герасимов, дональд трамп, сша, в мире