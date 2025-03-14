https://ria.ru/20250314/tramp-2005047445.html

Трамп заявил о переговорах представителей США с Путиным

Трамп заявил о переговорах представителей США с Путиным - РИА Новости, 14.03.2025

Трамп заявил о переговорах представителей США с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в четверг состоялась дискуссия с президентом РФ Владимиром Путиным, об этом он написал в своей соцсети Truth Social. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T16:36:00+03:00

2025-03-14T16:36:00+03:00

2025-03-14T17:50:00+03:00

владимир путин

в мире

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в четверг состоялась дискуссия с президентом РФ Владимиром Путиным, об этом он написал в своей соцсети Truth Social. "У нас была очень хорошая и продуктивная дискуссия с президентом России Владимиром Путиным вчера", - написал он.

https://ria.ru/20250314/tramp-2004620052.html

сша

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владимир путин, в мире, сша, дональд трамп