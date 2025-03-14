https://ria.ru/20250314/tramp-2005047445.html
Трамп заявил о переговорах представителей США с Путиным
Трамп заявил о переговорах представителей США с Путиным - РИА Новости, 14.03.2025
Трамп заявил о переговорах представителей США с Путиным
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в четверг состоялась дискуссия с президентом РФ Владимиром Путиным, об этом он написал в своей соцсети Truth Social. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T16:36:00+03:00
2025-03-14T16:36:00+03:00
2025-03-14T17:50:00+03:00
владимир путин
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в четверг состоялась дискуссия с президентом РФ Владимиром Путиным, об этом он написал в своей соцсети Truth Social. "У нас была очень хорошая и продуктивная дискуссия с президентом России Владимиром Путиным вчера", - написал он.
https://ria.ru/20250314/tramp-2004620052.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, сша, дональд трамп
Владимир Путин, В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил о переговорах представителей США с Путиным
Трамп заявил о переговорах представителей США с Путиным в четверг