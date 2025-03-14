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Трамп пообещал вытащить США из "заварухи", в которую Байден втянул страну - РИА Новости, 14.03.2025
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15:06 14.03.2025 (обновлено: 15:26 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/tramp-2005028710.html
Трамп пообещал вытащить США из "заварухи", в которую Байден втянул страну
Трамп пообещал вытащить США из "заварухи", в которую Байден втянул страну - РИА Новости, 14.03.2025
Трамп пообещал вытащить США из "заварухи", в которую Байден втянул страну
Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден втянул Штаты в "заваруху" с Россией, и обещал вытащить страну из нее. РИА Новости, 14.03.2025
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в мире
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден втянул Штаты в "заваруху" с Россией, и обещал вытащить страну из нее."Мошенник Джо Байден втянул нас в настоящую "заваруху" с Россией... но я собираюсь вытащить нас", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Он также снова заявил, что конфликта на Украине не было бы, если бы он был президентом вместо Байдена.
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в мире, сша, россия, джо байден, дональд трамп, украина
В мире, США, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, Украина
Трамп пообещал вытащить США из "заварухи", в которую Байден втянул страну

Трамп заявил, что Байден втянул США в заваруху и пообещал вытащить страну из нее

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден втянул Штаты в "заваруху" с Россией, и обещал вытащить страну из нее.
«
"Мошенник Джо Байден втянул нас в настоящую "заваруху" с Россией... но я собираюсь вытащить нас", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он также снова заявил, что конфликта на Украине не было бы, если бы он был президентом вместо Байдена.
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