https://ria.ru/20250314/tramp-2005028710.html

Трамп пообещал вытащить США из "заварухи", в которую Байден втянул страну

Трамп пообещал вытащить США из "заварухи", в которую Байден втянул страну - РИА Новости, 14.03.2025

Трамп пообещал вытащить США из "заварухи", в которую Байден втянул страну

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден втянул Штаты в "заваруху" с Россией, и обещал вытащить страну из нее. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T15:06:00+03:00

2025-03-14T15:06:00+03:00

2025-03-14T15:26:00+03:00

в мире

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джо байден

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украина

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден втянул Штаты в "заваруху" с Россией, и обещал вытащить страну из нее."Мошенник Джо Байден втянул нас в настоящую "заваруху" с Россией... но я собираюсь вытащить нас", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Он также снова заявил, что конфликта на Украине не было бы, если бы он был президентом вместо Байдена.

https://ria.ru/20250314/bayden-2004899545.html

сша

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, джо байден, дональд трамп, украина