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В ЕС пообещали защищать свои интересы, если Трамп введет пошлины на вино
В ЕС пообещали защищать свои интересы, если Трамп введет пошлины на вино - РИА Новости, 14.03.2025
В ЕС пообещали защищать свои интересы, если Трамп введет пошлины на вино
ЕС будет защищать свои интересы, если президент США Дональд Трамп введет пошлины в размере 200% на вино и шампанское из стран блока, заявила глава дипломатии ЕС РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T09:48:00+03:00
2025-03-14T09:48:00+03:00
2025-03-14T09:48:00+03:00
сша
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китай
дональд трамп
кайя каллас
евросоюз
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. ЕС будет защищать свои интересы, если президент США Дональд Трамп введет пошлины в размере 200% на вино и шампанское из стран блока, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью агентству Блумберг. "Если эти пошлины будут введены против нас, то мы будем защищать свои интересы", - заявила Каллас.Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что если Евросоюз не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
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сша, канада, китай, дональд трамп, кайя каллас, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Канада, Китай, Дональд Трамп, Кайя Каллас, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
В ЕС пообещали защищать свои интересы, если Трамп введет пошлины на вино
Каллас: ЕС будет защищать интересы, если США введут пошлины на вино и шампанское