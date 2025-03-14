https://ria.ru/20250314/tramp-2004924285.html

В ЕС пообещали защищать свои интересы, если Трамп введет пошлины на вино

В ЕС пообещали защищать свои интересы, если Трамп введет пошлины на вино - РИА Новости, 14.03.2025

В ЕС пообещали защищать свои интересы, если Трамп введет пошлины на вино

ЕС будет защищать свои интересы, если президент США Дональд Трамп введет пошлины в размере 200% на вино и шампанское из стран блока, заявила глава дипломатии ЕС РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T09:48:00+03:00

2025-03-14T09:48:00+03:00

2025-03-14T09:48:00+03:00

сша

канада

китай

дональд трамп

кайя каллас

евросоюз

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. ЕС будет защищать свои интересы, если президент США Дональд Трамп введет пошлины в размере 200% на вино и шампанское из стран блока, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью агентству Блумберг. "Если эти пошлины будут введены против нас, то мы будем защищать свои интересы", - заявила Каллас.Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что если Евросоюз не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.

https://ria.ru/20250313/ssha-2004885693.html

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канада

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сша, канада, китай, дональд трамп, кайя каллас, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире