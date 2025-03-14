https://ria.ru/20250314/torden-2005046770.html

Защита Тордена обжалует вердикт, заявили в российском посольстве

Защита Тордена обжалует вердикт, заявили в российском посольстве - РИА Новости, 14.03.2025

Защита Тордена обжалует вердикт, заявили в российском посольстве

Посольство России в Финляндии, комментируя РИА Новости приговор россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому), заявило, что защита намерена обжаловать приговор... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T16:33:00+03:00

2025-03-14T16:33:00+03:00

2025-03-14T16:33:00+03:00

в мире

украина

финляндия

воислав торден (ян петровский)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004940036_0:0:1188:669_1920x0_80_0_0_728d2f18dfc787dd3df91815ae78eac3.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Посольство России в Финляндии, комментируя РИА Новости приговор россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому), заявило, что защита намерена обжаловать приговор и добиться справедливого вердикта в отношении россиянина. Окружной суд Хельсинки 14 марта приговорил Тордена к пожизненному заключению по обвинению в четырех военных преступлениях, совершенных на Украине в 2014 году. "Точку в данном деле ставить, однако, еще рано. Сторона защиты настаивает, что предоставленных обвинением доказательств недостаточно для признания В.Тордена виновным, а оглашенный приговор является политически мотивированным. Решение, вынесенное судом первой инстанции, будет, безусловно, обжаловано. Защита российского гражданина настроена решительно добиваться справедливого в отношении него вердикта", - заявили в дипмисиии. Рассмотрение дела Тордена в Окружном суде Хельсинки прошло с 5 декабря 2024 года по 31 января этого года. Прокурор запрашивал для Тордена пожизненное заключение по обвинению в пяти военных преступлениях, якобы совершенных на Украине, когда он занимал должность замкомандира диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах на стороне ДНР и ЛНР. По утверждению обвинения, с которым ознакомилось РИА Новости, 5 сентября 2014 года это подразделение уничтожило 22 украинских солдата и ранило четверых. Торден отрицает вину. Украина запрашивала экстрадицию Тордена после того, как его задержали в Финляндии в июле 2023 года в связи с нарушением миграционных норм. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию и постановил немедленно освободить Тордена, однако сразу после освобождения его задержала пограничная охрана. Центральная криминальная полиция вскоре начала предварительное расследование в связи с предполагаемыми преступлениями на Украине.

https://ria.ru/20250314/torden-2005017345.html

https://ria.ru/20250314/torden-2004942115.html

украина

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, финляндия, воислав торден (ян петровский)