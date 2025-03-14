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Адвокат указала на нарушения в деле Тордена - РИА Новости, 14.03.2025
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14:22 14.03.2025 (обновлено: 14:24 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/torden-2005017345.html
Адвокат указала на нарушения в деле Тордена
Адвокат указала на нарушения в деле Тордена - РИА Новости, 14.03.2025
Адвокат указала на нарушения в деле Тордена
Финский суд нарушил принцип презумпции невиновности, вынося приговор россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому) за якобы военные преступления на Украине в... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T14:22:00+03:00
2025-03-14T14:24:00+03:00
в мире
украина
финляндия
воислав торден (ян петровский)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Финский суд нарушил принцип презумпции невиновности, вынося приговор россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому) за якобы военные преступления на Украине в 2014 году, заявила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина. Окружной суд Хельсинки 14 марта приговорил Тордена к пожизненному заключению по обвинению в четырех военных преступлениях, совершенных на Украине в 2014 году. Адвокат россиянина сообщила РИА Новости, что защита будет обжаловать приговор. "Суд посчитал, что исключительно в силу своего руководящего положения Торден должен нести ответственность за деятельность всей группы. Таким образом в приговоре явно нарушен принцип презумпции невиновности и личной ответственности за совершение уголовных преступлений", - сказала Мальгина. Адвокат добавила, что личная вина Тордена в совершении военных преступлений не являлась предметом доказывания. "Приговор вынесен только на основании того, что его посчитали заместителем руководителя ДРШГ "Русич", хотя по факту на момент совершения инкриминируемых действий он таковым не являлся", - подчеркнула Мальгина. Рассмотрение дела Тордена в Окружном суде Хельсинки прошло с 5 декабря 2024 года по 31 января этого года. Прокурор запрашивал для Тордена пожизненное заключение по обвинению в пяти военных преступлениях, якобы совершенных на Украине, когда он занимал должность замкомандира диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах на стороне ДНР и ЛНР. По утверждению обвинения, с которым ознакомилось РИА Новости, 5 сентября 2014 года это подразделение уничтожило 22 украинских солдата и ранило четверых. Торден отрицает вину. Украина запрашивала экстрадицию Тордена после того, как его задержали в Финляндии в июле 2023 года в связи с нарушением миграционных норм. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию и постановил немедленно освободить Тордена, однако сразу после освобождения его задержала пограничная охрана. Центральная криминальная полиция вскоре начала предварительное расследование в связи с предполагаемыми преступлениями на Украине.
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в мире, украина, финляндия, воислав торден (ян петровский)
В мире, Украина, Финляндия, Воислав Торден (Ян Петровский)
Адвокат указала на нарушения в деле Тордена

Адвокат Мальгина: приговор Тордену нарушил принцип презумпции невиновности

© Фото : соцсетиВоислав Торден (Ян Петровский)
Воислав Торден (Ян Петровский) - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : соцсети
Воислав Торден (Ян Петровский). Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Финский суд нарушил принцип презумпции невиновности, вынося приговор россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому) за якобы военные преступления на Украине в 2014 году, заявила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.
Окружной суд Хельсинки 14 марта приговорил Тордена к пожизненному заключению по обвинению в четырех военных преступлениях, совершенных на Украине в 2014 году. Адвокат россиянина сообщила РИА Новости, что защита будет обжаловать приговор.
"Суд посчитал, что исключительно в силу своего руководящего положения Торден должен нести ответственность за деятельность всей группы. Таким образом в приговоре явно нарушен принцип презумпции невиновности и личной ответственности за совершение уголовных преступлений", - сказала Мальгина.
Адвокат добавила, что личная вина Тордена в совершении военных преступлений не являлась предметом доказывания.
"Приговор вынесен только на основании того, что его посчитали заместителем руководителя ДРШГ "Русич", хотя по факту на момент совершения инкриминируемых действий он таковым не являлся", - подчеркнула Мальгина.
Рассмотрение дела Тордена в Окружном суде Хельсинки прошло с 5 декабря 2024 года по 31 января этого года. Прокурор запрашивал для Тордена пожизненное заключение по обвинению в пяти военных преступлениях, якобы совершенных на Украине, когда он занимал должность замкомандира диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах на стороне ДНР и ЛНР. По утверждению обвинения, с которым ознакомилось РИА Новости, 5 сентября 2014 года это подразделение уничтожило 22 украинских солдата и ранило четверых. Торден отрицает вину.
Украина запрашивала экстрадицию Тордена после того, как его задержали в Финляндии в июле 2023 года в связи с нарушением миграционных норм. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию и постановил немедленно освободить Тордена, однако сразу после освобождения его задержала пограничная охрана. Центральная криминальная полиция вскоре начала предварительное расследование в связи с предполагаемыми преступлениями на Украине.
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