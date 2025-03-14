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СК завел дело о теракте после убийства ВСУ пятерых жителей Курской области - РИА Новости, 14.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 14.03.2025 (обновлено: 16:47 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/terakt-2005031573.html
СК завел дело о теракте после убийства ВСУ пятерых жителей Курской области
СК завел дело о теракте после убийства ВСУ пятерых жителей Курской области - РИА Новости, 14.03.2025
СК завел дело о теракте после убийства ВСУ пятерых жителей Курской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте из-за убийства украинскими военными пятерых жителей Суджанского района и троих российских бойцов, заявила РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T15:26:00+03:00
2025-03-14T16:47:00+03:00
происшествия
суджанский район
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
курская область
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте из-за убийства украинскими военными пятерых жителей Суджанского района и троих российских бойцов, заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко."Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в связи с совершением вооруженными формированиями Украины террористического акта против мирного населения Курской области", — сказала она.По данным следствия, в начале февраля украинские солдаты обстреляли жителей Суджи, которые пытались эвакуироваться из города на личном авто. Тогда погибли два человека.Еще трех мирных граждан военнослужащие ВСУ убили в селе Мартыновка, причем одного перед смертью подвергали истязаниям.Кроме того, житель села Казачья Локня рассказал, что украинские террористы убили троих взятых в плен российских бойцов. Их также жестоко пытали.Следователи проводят опознание погибших, назначили необходимые судебные экспертизы. "В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", — заключила Петренко.В начале августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Самым крупным населенным пунктом, который они смогли взять под контроль, стал райцентр Суджа. Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона. В конце прошлой недели они перешли в масштабное наступление и к 14 марта освободили 29 населенных пунктов, включая Суджу. Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, сейчас на освобожденных территориях работают военные следователи, которые фиксируют следы преступлений ВСУ на местах обстрелов, опрашивают мирных жителей, устанавливают причастных к зверствам оккупантов. По каждому факту они возбуждают уголовные дела.
https://ria.ru/20250313/vsu-2004811227.html
https://ria.ru/20250201/porechnoe-1996736726.html
https://ria.ru/20250310/vsu-2003986980.html
суджанский район
россия
курская область
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происшествия, суджанский район, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), курская область
Происшествия, Суджанский район, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине, Курская область
СК завел дело о теракте после убийства ВСУ пятерых жителей Курской области

СК возбудил дело о теракте после убийства пятерых жителей Суджанского района

© Getty Images / Anadolu/Andres GutierrezУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Getty Images / Anadolu/Andres Gutierrez
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте из-за убийства украинскими военными пятерых жителей Суджанского района и троих российских бойцов, заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в связи с совершением вооруженными формированиями Украины террористического акта против мирного населения Курской области", — сказала она.
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Алаудинов сообщил о десятках случаев убийств солдатами ВСУ жителей Суджи
13 марта, 17:38
По данным следствия, в начале февраля украинские солдаты обстреляли жителей Суджи, которые пытались эвакуироваться из города на личном авто. Тогда погибли два человека.
Еще трех мирных граждан военнослужащие ВСУ убили в селе Мартыновка, причем одного перед смертью подвергали истязаниям.
Кроме того, житель села Казачья Локня рассказал, что украинские террористы убили троих взятых в плен российских бойцов. Их также жестоко пытали.
Следователи проводят опознание погибших, назначили необходимые судебные экспертизы.
«
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", — заключила Петренко.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Боевики ВСУ угрожали жителям Русского Поречного расстрелом
1 февраля, 00:07
В начале августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Самым крупным населенным пунктом, который они смогли взять под контроль, стал райцентр Суджа.
Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона. В конце прошлой недели они перешли в масштабное наступление и к 14 марта освободили 29 населенных пунктов, включая Суджу.
Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, сейчас на освобожденных территориях работают военные следователи, которые фиксируют следы преступлений ВСУ на местах обстрелов, опрашивают мирных жителей, устанавливают причастных к зверствам оккупантов. По каждому факту они возбуждают уголовные дела.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Командование ВСУ пообещало не наказывать за убийства мирных, заявил Гагин
10 марта, 03:52
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСуджанский районРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Курская область
 
 
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