СК завел дело о теракте после убийства ВСУ пятерых жителей Курской области
СК возбудил дело о теракте после убийства пятерых жителей Суджанского района
© Getty Images / Anadolu/Andres GutierrezУкраинские военные
© Getty Images / Anadolu/Andres Gutierrez
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте из-за убийства украинскими военными пятерых жителей Суджанского района и троих российских бойцов, заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным следствия, в начале февраля украинские солдаты обстреляли жителей Суджи, которые пытались эвакуироваться из города на личном авто. Тогда погибли два человека.
Еще трех мирных граждан военнослужащие ВСУ убили в селе Мартыновка, причем одного перед смертью подвергали истязаниям.
Кроме того, житель села Казачья Локня рассказал, что украинские террористы убили троих взятых в плен российских бойцов. Их также жестоко пытали.
Следователи проводят опознание погибших, назначили необходимые судебные экспертизы.
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"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", — заключила Петренко.
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В начале августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Самым крупным населенным пунктом, который они смогли взять под контроль, стал райцентр Суджа.
Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона. В конце прошлой недели они перешли в масштабное наступление и к 14 марта освободили 29 населенных пунктов, включая Суджу.
Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, сейчас на освобожденных территориях работают военные следователи, которые фиксируют следы преступлений ВСУ на местах обстрелов, опрашивают мирных жителей, устанавливают причастных к зверствам оккупантов. По каждому факту они возбуждают уголовные дела.