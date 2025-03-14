Бойцы "Ахмата" показали сожженную технику ВСУ в Курской области
Бойцы "Ахмата" показали сожженный САУ Krab и "Богдану" ВСУ в Курской области
Бойцы "Ахмата" показали уничтоженную технику ВСУ в Курской области. Кадр из видео. Архивное фото
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ЗАЗУЛЕВКА (Курская обл.), 14 мар - РИА Новости. Бойцы батальона командира с позывным "Каштан" спецназа "Ахмат" показали сожженную западную и украинскую технику ВСУ в освобожденном хуторе Зазулевка в Суджанском районе Курской области.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что ВСУ уходят в сторону Сум с территории Курской области, бросая технику и вооружение.
На кадрах РИА Новости можно увидеть сожженную польскую САУ Krab и украинскую "Богдану", разработанную под "натовские" боеприпасы.
"Вот САУ (Krab - ред.) их, наши отработали по ней, сожгли ее", - рассказал боец батальона с позывным "Гостуха", демонстрируя уничтоженную технику ВСУ.
Боец "Ахмата" с позывным "Ральф" уточнил, что также в населенном пункте бойцы FPV-дроном уничтожили украинскую колесную самоходную гаубицу "Богдана", разработанную под снаряды "натовского" калибра.
"Вот натовские снаряды к ней лежат. Оставили, убежали. Не успели с собой забрать", - рассказал боец.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.