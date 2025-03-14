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Бойцы "Ахмата" показали сожженную технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:42 14.03.2025 (обновлено: 06:09 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/tekhnika-2004902633.html
Бойцы "Ахмата" показали сожженную технику ВСУ в Курской области
Бойцы "Ахмата" показали сожженную технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.03.2025
Бойцы "Ахмата" показали сожженную технику ВСУ в Курской области
Бойцы батальона командира с позывным "Каштан" спецназа "Ахмат" показали сожженную западную и украинскую технику ВСУ в освобожденном хуторе Зазулевка в... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T04:42:00+03:00
2025-03-14T06:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
валерий герасимов
владимир путин
апти алаудинов
вооруженные силы украины
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ЗАЗУЛЕВКА (Курская обл.), 14 мар - РИА Новости. Бойцы батальона командира с позывным "Каштан" спецназа "Ахмат" показали сожженную западную и украинскую технику ВСУ в освобожденном хуторе Зазулевка в Суджанском районе Курской области. Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что ВСУ уходят в сторону Сум с территории Курской области, бросая технику и вооружение. На кадрах РИА Новости можно увидеть сожженную польскую САУ Krab и украинскую "Богдану", разработанную под "натовские" боеприпасы. "Вот САУ (Krab - ред.) их, наши отработали по ней, сожгли ее", - рассказал боец батальона с позывным "Гостуха", демонстрируя уничтоженную технику ВСУ. Боец "Ахмата" с позывным "Ральф" уточнил, что также в населенном пункте бойцы FPV-дроном уничтожили украинскую колесную самоходную гаубицу "Богдана", разработанную под снаряды "натовского" калибра. "Вот натовские снаряды к ней лежат. Оставили, убежали. Не успели с собой забрать", - рассказал боец. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
https://ria.ru/20250314/zhitel-2004900293.html
https://ria.ru/20250313/bespilotniki-2004884084.html
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россия, курская область, украина, валерий герасимов, владимир путин, апти алаудинов, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, НАТО
Бойцы "Ахмата" показали сожженную технику ВСУ в Курской области

Бойцы "Ахмата" показали сожженный САУ Krab и "Богдану" ВСУ в Курской области

© РИА НовостиБойцы "Ахмата" показали уничтоженную технику ВСУ в Курской области. Кадр из видео
Бойцы Ахмата показали уничтоженную технику ВСУ в Курской области. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости
Бойцы "Ахмата" показали уничтоженную технику ВСУ в Курской области. Кадр из видео. Архивное фото
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ЗАЗУЛЕВКА (Курская обл.), 14 мар - РИА Новости. Бойцы батальона командира с позывным "Каштан" спецназа "Ахмат" показали сожженную западную и украинскую технику ВСУ в освобожденном хуторе Зазулевка в Суджанском районе Курской области.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что ВСУ уходят в сторону Сум с территории Курской области, бросая технику и вооружение.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Житель Курской области рассказал о похоронах погибших при оккупации ВСУ
03:25
На кадрах РИА Новости можно увидеть сожженную польскую САУ Krab и украинскую "Богдану", разработанную под "натовские" боеприпасы.
"Вот САУ (Krab - ред.) их, наши отработали по ней, сожгли ее", - рассказал боец батальона с позывным "Гостуха", демонстрируя уничтоженную технику ВСУ.
Боец "Ахмата" с позывным "Ральф" уточнил, что также в населенном пункте бойцы FPV-дроном уничтожили украинскую колесную самоходную гаубицу "Богдана", разработанную под снаряды "натовского" калибра.
"Вот натовские снаряды к ней лежат. Оставили, убежали. Не успели с собой забрать", - рассказал боец.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО.
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Над Воронежской и Белгородской областями уничтожили четыре беспилотника
Вчера, 22:53
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Путин заявил, что украинскую технику невозможно вывезти из Курской области
Вчера, 18:59
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВалерий ГерасимовВладимир ПутинАпти АлаудиновВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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