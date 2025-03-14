https://ria.ru/20250314/tekhnika-2004902633.html

Бойцы "Ахмата" показали сожженную технику ВСУ в Курской области

Бойцы "Ахмата" показали сожженную технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.03.2025

Бойцы "Ахмата" показали сожженную технику ВСУ в Курской области

Бойцы батальона командира с позывным "Каштан" спецназа "Ахмат" показали сожженную западную и украинскую технику ВСУ в освобожденном хуторе Зазулевка в... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T04:42:00+03:00

2025-03-14T04:42:00+03:00

2025-03-14T06:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир путин

апти алаудинов

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ЗАЗУЛЕВКА (Курская обл.), 14 мар - РИА Новости. Бойцы батальона командира с позывным "Каштан" спецназа "Ахмат" показали сожженную западную и украинскую технику ВСУ в освобожденном хуторе Зазулевка в Суджанском районе Курской области. Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что ВСУ уходят в сторону Сум с территории Курской области, бросая технику и вооружение. На кадрах РИА Новости можно увидеть сожженную польскую САУ Krab и украинскую "Богдану", разработанную под "натовские" боеприпасы. "Вот САУ (Krab - ред.) их, наши отработали по ней, сожгли ее", - рассказал боец батальона с позывным "Гостуха", демонстрируя уничтоженную технику ВСУ. Боец "Ахмата" с позывным "Ральф" уточнил, что также в населенном пункте бойцы FPV-дроном уничтожили украинскую колесную самоходную гаубицу "Богдана", разработанную под снаряды "натовского" калибра. "Вот натовские снаряды к ней лежат. Оставили, убежали. Не успели с собой забрать", - рассказал боец. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

https://ria.ru/20250314/zhitel-2004900293.html

https://ria.ru/20250313/bespilotniki-2004884084.html

https://ria.ru/20250313/putin-2004842292.html

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россия, курская область, украина, валерий герасимов, владимир путин, апти алаудинов, вооруженные силы украины, нато