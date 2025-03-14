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В Раде сделали шокирующее заявление о главкоме ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:36 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/syrskiy-2005106692.html
В Раде сделали шокирующее заявление о главкоме ВСУ
В Раде сделали шокирующее заявление о главкоме ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025
В Раде сделали шокирующее заявление о главкоме ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский стал злокачественный опухолью для украинских военных, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T19:36:00+03:00
2025-03-14T19:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
александр сырский
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский стал злокачественный опухолью для украинских военных, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале."Сырский — это опухоль ВСУ, которая изначально была условно доброкачественной, потом приобрела злокачественный характер и теперь разъедает украинские войска с каждым днем. Опухоль уже дала многочисленные метастазы и уничтожила многих перспективных людей, в том числе и физически. Сырский — раковая опухоль ВСУ", — написала она.По словам политика, главком ВСУ ежедневно врет Владимиру Зеленскому, подставляет своими действиями командующих батальонами и подразделениями, против которых потом организует расследования.В феврале издание Politico со ссылкой на украинских военных писало, что командиры ВСУ при Сырском были заменены на верных ему людей, которых мало волнуют жизни подчиненных.В конце января Минобороны России сообщило, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. Так, по его данным, в январе эти потери составили 51 960 человек, в декабре 2024 года – 48 470, в ноябре – 60 805. В ведомстве отмечали, что темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ.
https://ria.ru/20250314/spetsoperatsiya-2005026230.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, александр сырский, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, Владимир Зеленский
В Раде сделали шокирующее заявление о главкоме ВСУ

Депутат Рады Безуглая назвала Сырского раковой опухолью ВСУ

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский стал злокачественный опухолью для украинских военных, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.
"Сырский — это опухоль ВСУ, которая изначально была условно доброкачественной, потом приобрела злокачественный характер и теперь разъедает украинские войска с каждым днем. Опухоль уже дала многочисленные метастазы и уничтожила многих перспективных людей, в том числе и физически. Сырский — раковая опухоль ВСУ", — написала она.
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По словам политика, главком ВСУ ежедневно врет Владимиру Зеленскому, подставляет своими действиями командующих батальонами и подразделениями, против которых потом организует расследования.
В феврале издание Politico со ссылкой на украинских военных писало, что командиры ВСУ при Сырском были заменены на верных ему людей, которых мало волнуют жизни подчиненных.
В конце января Минобороны России сообщило, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. Так, по его данным, в январе эти потери составили 51 960 человек, в декабре 2024 года – 48 470, в ноябре – 60 805. В ведомстве отмечали, что темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныАлександр СырскийВладимир Зеленский
 
 
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