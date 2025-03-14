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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 14.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю
Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение недели продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял более 3540 военнослужащих и... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:51:00+03:00
2025-03-14T13:51:00+03:00
2025-03-14T13:57:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение недели продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял более 3540 военнослужащих и три танка, включая Leopard, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение подразделениям трех механизированных, егерской, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3540 военнослужащих, три танка, включая танк Leopard производства ФРГ, 23 боевые бронированные машины. Уничтожены 42 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии", - сказано в сообщении ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, германия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина, Германия, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю
ВСУ потеряли свыше 3540 военных в зоне действий "Центра" за неделю