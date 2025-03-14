https://ria.ru/20250314/svo-2004960698.html

ВС России освободили Гончаровку в Курской области

ВС России освободили Гончаровку в Курской области - РИА Новости, 14.03.2025

ВС России освободили Гончаровку в Курской области

Российские войска вернули под свой контроль село Гончаровка в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.03.2025

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российские войска вернули под свой контроль село Гончаровка в Курской области, сообщило Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гончаровка", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Севера" нанесли поражение двум механизированным, десантно-штурмовым бригадам, двум бригадам теробороны и штурмовому полку ВСУ в районах Гоголевки, Горналя, Гуево, Заолешенки, Запселья, Олешни и Рубанщины, а также отразили одну контратаку.За сутки ВСУ потеряли в курском приграничье:Уничтожены также три пункта управления беспилотниками. Сдались в плен 12 украинских военнослужащих.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной украинскими войсками, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. Накануне Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — города Суджи.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.

https://ria.ru/20250314/vsu-2004899041.html

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

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