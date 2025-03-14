Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Гончаровку в Курской области - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 14.03.2025 (обновлено: 14:10 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/svo-2004960698.html
ВС России освободили Гончаровку в Курской области
ВС России освободили Гончаровку в Курской области - РИА Новости, 14.03.2025
ВС России освободили Гончаровку в Курской области
Российские войска вернули под свой контроль село Гончаровка в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:15:00+03:00
2025-03-14T14:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970447_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_5ba56f9ca435d21ae327dbf386838ae6.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российские войска вернули под свой контроль село Гончаровка в Курской области, сообщило Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гончаровка", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Севера" нанесли поражение двум механизированным, десантно-штурмовым бригадам, двум бригадам теробороны и штурмовому полку ВСУ в районах Гоголевки, Горналя, Гуево, Заолешенки, Запселья, Олешни и Рубанщины, а также отразили одну контратаку.За сутки ВСУ потеряли в курском приграничье:Уничтожены также три пункта управления беспилотниками. Сдались в плен 12 украинских военнослужащих.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной украинскими войсками, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. Накануне Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — города Суджи.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
https://ria.ru/20250314/vsu-2004899041.html
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970447_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_7195335ceeb3da9e51392291f7523b28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Специальная военная операция на Украине
ВС России освободили Гончаровку в Курской области

Минобороны: ВС России освободили Гончаровку в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в Суджанском районе
Российский военнослужащий в Суджанском районе - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в Суджанском районе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российские войска вернули под свой контроль село Гончаровка в Курской области, сообщило Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гончаровка", — говорится в сводке.
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Гончаровка в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили село Гончаровка в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Гончаровка в Курской области
Кроме того, бойцы "Севера" нанесли поражение двум механизированным, десантно-штурмовым бригадам, двум бригадам теробороны и штурмовому полку ВСУ в районах Гоголевки, Горналя, Гуево, Заолешенки, Запселья, Олешни и Рубанщины, а также отразили одну контратаку.
За сутки ВСУ потеряли в курском приграничье:
  • более 260 солдат;
  • пять бронетранспортеров;
  • две боевые бронемашины;
  • пять автомобилей;
  • четыре артиллерийских орудия;
  • два миномета.
Уничтожены также три пункта управления беспилотниками. Сдались в плен 12 украинских военнослужащих.
Хутор Агроном в Суджанском районе Курской области, освобожденный российскими вооруженными силами от подразделений ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
На Западе остались в шоке после видео с ВСУ в Курской области
Вчера, 02:57
В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной украинскими войсками, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. Накануне Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — города Суджи.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Все решено: Путин в Курской области ответил на главный вопрос
13 марта, 10:44
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала