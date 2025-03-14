ВС России освободили Гончаровку в Курской области
Минобороны: ВС России освободили Гончаровку в Курской области
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в Суджанском районе
Российский военнослужащий в Суджанском районе
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российские войска вернули под свой контроль село Гончаровка в Курской области, сообщило Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гончаровка", — говорится в сводке.
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Гончаровка в Курской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Гончаровка в Курской области
Кроме того, бойцы "Севера" нанесли поражение двум механизированным, десантно-штурмовым бригадам, двум бригадам теробороны и штурмовому полку ВСУ в районах Гоголевки, Горналя, Гуево, Заолешенки, Запселья, Олешни и Рубанщины, а также отразили одну контратаку.
За сутки ВСУ потеряли в курском приграничье:
- более 260 солдат;
- пять бронетранспортеров;
- две боевые бронемашины;
- пять автомобилей;
- четыре артиллерийских орудия;
- два миномета.
Уничтожены также три пункта управления беспилотниками. Сдались в плен 12 украинских военнослужащих.
В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной украинскими войсками, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. Накануне Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — города Суджи.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.