https://ria.ru/20250314/sudzha-2005103011.html

Операция "Поток" отрезала штабы ВСУ в Судже от боевых подразделений

Операция "Поток" отрезала штабы ВСУ в Судже от боевых подразделений - РИА Новости, 14.03.2025

Операция "Поток" отрезала штабы ВСУ в Судже от боевых подразделений

Благодаря успешной операции "Поток" подразделения ВС РФ оставили боевые подразделения противника на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T19:22:00+03:00

2025-03-14T19:22:00+03:00

2025-03-14T19:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджа

суджанский район

курская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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СУДЖА (Курская область), 14 марта - РИА Новости. Благодаря успешной операции "Поток" подразделения ВС РФ оставили боевые подразделения противника на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, уничтожив их в Судже, рассказал РИА Новости командир парашютно-десантного батальона 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север" с позывным "Тьма". Одним из успехов операции "Поток" стало уничтожение элитных подразделений БПЛА, штабов управления и воздушной разведки ВСУ в Судже. В результате большая часть украинских подразделений осталась без управления, разведывательных данных и прикрытия беспилотной авиации. "Благодаря операции "Поток" были отрезаны подразделения (ВСУ - ред.) от боевого управления, потому что в городе Судже и Суджанском районе находились пункты управления (штабов - ред.), пункты управления БПЛА и пункты управления полетами FPV", - сообщил военный. Командир отметил, что в результате успешной работы все передовые подразделения оказались без управления без связи и без своего прикрытия. Другой командир подразделения бригады с позывным "Баркас" объяснил, что в результате этой операции противник в большом количестве отступил с передовых позиций. "Первая из задач это изоляция районов боевых действий, вторая дезорганизация войск (противника - ред.), мы отрезали командные пункты от переднего края и отрезали подразделения боевого обеспечения, такие как беспилотные летательные подразделения и они не смогли поддержать свои войска и после этого фронт посыпался", - сказал "Баркас". Собеседник агентства добавил, что продолжаются работы по зачистке оставшейся пехоты ВСУ. "Примерно до двух бригад и 100 км (ВСУ находилось на освобождённом участке в Курской области - ред.) мы просто обрезали группировку (противника - ред.)", - уточнил он.

https://ria.ru/20250312/sudzha-1993085626.html

https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001198093.html

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суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

суджа, суджанский район, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф