https://ria.ru/20250314/sudzha-2005103011.html
Операция "Поток" отрезала штабы ВСУ в Судже от боевых подразделений
Операция "Поток" отрезала штабы ВСУ в Судже от боевых подразделений - РИА Новости, 14.03.2025
Операция "Поток" отрезала штабы ВСУ в Судже от боевых подразделений
Благодаря успешной операции "Поток" подразделения ВС РФ оставили боевые подразделения противника на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T19:22:00+03:00
2025-03-14T19:22:00+03:00
2025-03-14T19:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
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СУДЖА (Курская область), 14 марта - РИА Новости. Благодаря успешной операции "Поток" подразделения ВС РФ оставили боевые подразделения противника на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, уничтожив их в Судже, рассказал РИА Новости командир парашютно-десантного батальона 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север" с позывным "Тьма". Одним из успехов операции "Поток" стало уничтожение элитных подразделений БПЛА, штабов управления и воздушной разведки ВСУ в Судже. В результате большая часть украинских подразделений осталась без управления, разведывательных данных и прикрытия беспилотной авиации. "Благодаря операции "Поток" были отрезаны подразделения (ВСУ - ред.) от боевого управления, потому что в городе Судже и Суджанском районе находились пункты управления (штабов - ред.), пункты управления БПЛА и пункты управления полетами FPV", - сообщил военный. Командир отметил, что в результате успешной работы все передовые подразделения оказались без управления без связи и без своего прикрытия. Другой командир подразделения бригады с позывным "Баркас" объяснил, что в результате этой операции противник в большом количестве отступил с передовых позиций. "Первая из задач это изоляция районов боевых действий, вторая дезорганизация войск (противника - ред.), мы отрезали командные пункты от переднего края и отрезали подразделения боевого обеспечения, такие как беспилотные летательные подразделения и они не смогли поддержать свои войска и после этого фронт посыпался", - сказал "Баркас". Собеседник агентства добавил, что продолжаются работы по зачистке оставшейся пехоты ВСУ. "Примерно до двух бригад и 100 км (ВСУ находилось на освобождённом участке в Курской области - ред.) мы просто обрезали группировку (противника - ред.)", - уточнил он.
https://ria.ru/20250312/sudzha-1993085626.html
https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001198093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суджа, суджанский район, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Суджанский район, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Операция "Поток" отрезала штабы ВСУ в Судже от боевых подразделений
Командир ВДВ "Тьма": ВС России уничтожили элитные подразделения ВСУ в Судже
СУДЖА (Курская область), 14 марта - РИА Новости. Благодаря успешной операции "Поток" подразделения ВС РФ оставили боевые подразделения противника на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, уничтожив их в Судже, рассказал РИА Новости командир парашютно-десантного батальона 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север" с позывным "Тьма".
Одним из успехов операции "Поток" стало уничтожение элитных подразделений БПЛА, штабов управления и воздушной разведки ВСУ
в Судже
. В результате большая часть украинских подразделений осталась без управления, разведывательных данных и прикрытия беспилотной авиации.
«
"Благодаря операции "Поток" были отрезаны подразделения (ВСУ - ред.) от боевого управления, потому что в городе Судже и Суджанском районе
находились пункты управления (штабов - ред.), пункты управления БПЛА и пункты управления полетами FPV", - сообщил военный.
Командир отметил, что в результате успешной работы все передовые подразделения оказались без управления без связи и без своего прикрытия.
Другой командир подразделения бригады с позывным "Баркас" объяснил, что в результате этой операции противник в большом количестве отступил с передовых позиций. "Первая из задач это изоляция районов боевых действий, вторая дезорганизация войск (противника - ред.), мы отрезали командные пункты от переднего края и отрезали подразделения боевого обеспечения, такие как беспилотные летательные подразделения и они не смогли поддержать свои войска и после этого фронт посыпался", - сказал "Баркас".
Собеседник агентства добавил, что продолжаются работы по зачистке оставшейся пехоты ВСУ.
"Примерно до двух бригад и 100 км (ВСУ находилось на освобождённом участке в Курской области
- ред.) мы просто обрезали группировку (противника - ред.)", - уточнил он.