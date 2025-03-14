Рейтинг@Mail.ru
Операция "Поток" отрезала штабы ВСУ в Судже от боевых подразделений - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/sudzha-2005103011.html
Операция "Поток" отрезала штабы ВСУ в Судже от боевых подразделений
Операция "Поток" отрезала штабы ВСУ в Судже от боевых подразделений - РИА Новости, 14.03.2025
Операция "Поток" отрезала штабы ВСУ в Судже от боевых подразделений
Благодаря успешной операции "Поток" подразделения ВС РФ оставили боевые подразделения противника на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T19:22:00+03:00
2025-03-14T19:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
суджанский район
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004960295_0:16:1893:1081_1920x0_80_0_0_41b9def723aa43e14b8a77496e3e3f87.jpg
СУДЖА (Курская область), 14 марта - РИА Новости. Благодаря успешной операции "Поток" подразделения ВС РФ оставили боевые подразделения противника на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, уничтожив их в Судже, рассказал РИА Новости командир парашютно-десантного батальона 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север" с позывным "Тьма". Одним из успехов операции "Поток" стало уничтожение элитных подразделений БПЛА, штабов управления и воздушной разведки ВСУ в Судже. В результате большая часть украинских подразделений осталась без управления, разведывательных данных и прикрытия беспилотной авиации. "Благодаря операции "Поток" были отрезаны подразделения (ВСУ - ред.) от боевого управления, потому что в городе Судже и Суджанском районе находились пункты управления (штабов - ред.), пункты управления БПЛА и пункты управления полетами FPV", - сообщил военный. Командир отметил, что в результате успешной работы все передовые подразделения оказались без управления без связи и без своего прикрытия. Другой командир подразделения бригады с позывным "Баркас" объяснил, что в результате этой операции противник в большом количестве отступил с передовых позиций. "Первая из задач это изоляция районов боевых действий, вторая дезорганизация войск (противника - ред.), мы отрезали командные пункты от переднего края и отрезали подразделения боевого обеспечения, такие как беспилотные летательные подразделения и они не смогли поддержать свои войска и после этого фронт посыпался", - сказал "Баркас". Собеседник агентства добавил, что продолжаются работы по зачистке оставшейся пехоты ВСУ. "Примерно до двух бригад и 100 км (ВСУ находилось на освобождённом участке в Курской области - ред.) мы просто обрезали группировку (противника - ред.)", - уточнил он.
https://ria.ru/20250312/sudzha-1993085626.html
https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001198093.html
суджа
суджанский район
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004960295_224:0:1893:1252_1920x0_80_0_0_894120a33b9afed9f1a8f4851149ef66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
суджа, суджанский район, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Суджанский район, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Операция "Поток" отрезала штабы ВСУ в Судже от боевых подразделений

Командир ВДВ "Тьма": ВС России уничтожили элитные подразделения ВСУ в Судже

© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Север" в освобожденной Судже
Военнослужащий группировки войск Север в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
Военнослужащий группировки войск "Север" в освобожденной Судже. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СУДЖА (Курская область), 14 марта - РИА Новости. Благодаря успешной операции "Поток" подразделения ВС РФ оставили боевые подразделения противника на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, уничтожив их в Судже, рассказал РИА Новости командир парашютно-десантного батальона 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север" с позывным "Тьма".
Одним из успехов операции "Поток" стало уничтожение элитных подразделений БПЛА, штабов управления и воздушной разведки ВСУ в Судже. В результате большая часть украинских подразделений осталась без управления, разведывательных данных и прикрытия беспилотной авиации.
Суджа - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Суджа: что это за город и в чем его значение для СВО
12 марта, 13:04
«
"Благодаря операции "Поток" были отрезаны подразделения (ВСУ - ред.) от боевого управления, потому что в городе Судже и Суджанском районе находились пункты управления (штабов - ред.), пункты управления БПЛА и пункты управления полетами FPV", - сообщил военный.
Командир отметил, что в результате успешной работы все передовые подразделения оказались без управления без связи и без своего прикрытия.
Другой командир подразделения бригады с позывным "Баркас" объяснил, что в результате этой операции противник в большом количестве отступил с передовых позиций. "Первая из задач это изоляция районов боевых действий, вторая дезорганизация войск (противника - ред.), мы отрезали командные пункты от переднего края и отрезали подразделения боевого обеспечения, такие как беспилотные летательные подразделения и они не смогли поддержать свои войска и после этого фронт посыпался", - сказал "Баркас".
Собеседник агентства добавил, что продолжаются работы по зачистке оставшейся пехоты ВСУ.
"Примерно до двух бригад и 100 км (ВСУ находилось на освобождённом участке в Курской области - ред.) мы просто обрезали группировку (противника - ред.)", - уточнил он.
Командир батальона с позывным Вепрь об уничтожении американской техники в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Российские десантники уничтожили технику ВСУ в Курской области
24 февраля, 07:05
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджаСуджанский районКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала