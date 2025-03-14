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Суд лишил нерадивую мать права на выплаты за сына, погибшего на СВО - РИА Новости, 14.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:28 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/sud-2004996124.html
Суд лишил нерадивую мать права на выплаты за сына, погибшего на СВО
Суд лишил нерадивую мать права на выплаты за сына, погибшего на СВО - РИА Новости, 14.03.2025
Суд лишил нерадивую мать права на выплаты за сына, погибшего на СВО
Барабинский районный суд Новосибирской области лишил женщину права на получение выплат за погибшего на СВО сына, так как она не принимала участия в его... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:28:00+03:00
2025-03-14T13:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 14 мар – РИА Новости. Барабинский районный суд Новосибирской области лишил женщину права на получение выплат за погибшего на СВО сына, так как она не принимала участия в его воспитании, сообщает суд. В суд было подано заявление о лишении права женщины на получение выплат, связанных с гибелью ее сына в зоне СВО. "Принятым решением И. лишена права на получение страховой суммы по обязательному государственному страхованию, единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации", - говорится в сообщении. Суд установил, что погибший участник СВО с трех лет, после расторжения брака родителей, проживал с отцом. При этом мать не только не принимала участия в его воспитании и содержании, не заботилась о его здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, но и не общалась с ним. "При установленных обстоятельствах суд пришел к выводу, что мать не несет нравственных и материальных потерь, связанных с гибелью сына-военнослужащего, поскольку не является таким родителем, который длительное время надлежащим образом воспитывал, содержал сына до совершеннолетия и вырастил защитником Отечества", - сообщил суд.
https://ria.ru/20241018/svo-1978656013.html
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новосибирская область, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Новосибирская область, Происшествия, Россия
Суд лишил нерадивую мать права на выплаты за сына, погибшего на СВО

Новосибирский суд лишил нерадивую мать права на выплаты за погибшего на СВО сына

© Fotolia / CorgarashuПравосудие. Архивное фото
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 14 мар – РИА Новости. Барабинский районный суд Новосибирской области лишил женщину права на получение выплат за погибшего на СВО сына, так как она не принимала участия в его воспитании, сообщает суд.
В суд было подано заявление о лишении права женщины на получение выплат, связанных с гибелью ее сына в зоне СВО.
"Принятым решением И. лишена права на получение страховой суммы по обязательному государственному страхованию, единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации", - говорится в сообщении.
Суд установил, что погибший участник СВО с трех лет, после расторжения брака родителей, проживал с отцом. При этом мать не только не принимала участия в его воспитании и содержании, не заботилась о его здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, но и не общалась с ним.
"При установленных обстоятельствах суд пришел к выводу, что мать не несет нравственных и материальных потерь, связанных с гибелью сына-военнослужащего, поскольку не является таким родителем, который длительное время надлежащим образом воспитывал, содержал сына до совершеннолетия и вырастил защитником Отечества", - сообщил суд.
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Специальная военная операция на УкраинеНовосибирская областьПроисшествияРоссия
 
 
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