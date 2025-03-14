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Суд обязал администрацию США вернуть на работу сокращенных госслужащих
Суд обязал администрацию США вернуть на работу сокращенных госслужащих - РИА Новости, 14.03.2025
Суд обязал администрацию США вернуть на работу сокращенных госслужащих
Федеральный суд в штате Калифорния обязал администрацию президента США Дональда Трампа вновь принять на работу тысячи уволенных в феврале госслужащих, передает... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T02:23:00+03:00
2025-03-14T02:23:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Федеральный суд в штате Калифорния обязал администрацию президента США Дональда Трампа вновь принять на работу тысячи уволенных в феврале госслужащих, передает агентство Блумберг. Уточняется, что судья Уильям Алсап в Сан-Франциско признал незаконным адресованный главам федеральных агентств приказ управления кадровой службы США увольнять сотрудников с испытательным сроком. Постановление суда требует от министерств обороны, энергетики, внутренних дел, сельского хозяйства и финансов вновь нанять сотрудников, уволенных по указанию кадрового управления федерального правительства. Администрация президента США Дональда Трампа после вынесения постановления заявила, что обжалует его в апелляционном суде. Ранее Трамп заявлял о намерении сократить численность госслужащих, отметив, что госаппарат в США сильно раздут, в ряде ведомств работают люди, которые "не делают свою работу" или даже "не существуют".
https://ria.ru/20250227/usaid--2001935910.html
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сша, в мире, калифорния, сан-франциско, дональд трамп
США, В мире, Калифорния, Сан-Франциско, Дональд Трамп
Суд обязал администрацию США вернуть на работу сокращенных госслужащих
Суд обязал администрацию Трампа вернуть на работу сокращенных госслужащих