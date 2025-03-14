Рейтинг@Mail.ru
У детсада в Новой Москве произошел конфликт со стрельбой - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 14.03.2025 (обновлено: 16:39 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/strelba-2005036194.html
У детсада в Новой Москве произошел конфликт со стрельбой
У детсада в Новой Москве произошел конфликт со стрельбой - РИА Новости, 14.03.2025
У детсада в Новой Москве произошел конфликт со стрельбой
Конфликт со стрельбой произошел у детсада в Новой Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T15:56:00+03:00
2025-03-14T16:39:00+03:00
новая москва
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005036861_0:163:710:562_1920x0_80_0_0_15859271a6acfbab661683f110c40dff.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Конфликт со стрельбой произошел у детсада в Новой Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.&quot;Все (двое мужчин. — Прим. ред.) доставлены в полицию&quot;, — сказал собеседник агентства.Причиной стрельбы у частного детского сада стал конфликт нового сожителя мамы ребенка с ее бывшим. Мужчины вышли за территорию детского сада, где отец ребенка выстрелил из травматического оружия в ногу сопернику.
https://ria.ru/20250312/noginsk-2004540634.html
новая москва
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005036861_0:48:710:581_1920x0_80_0_0_e7bd1b44e468a2872b7ce72d38e561c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новая москва, происшествия, москва
Новая Москва, Происшествия, Москва
У детсада в Новой Москве произошел конфликт со стрельбой

Конфликт со стрельбой произошел у детсада в Новой Москве, двое мужчин задержаны

© Фото очевидцаСитуация возле детского сада в Новой Москве, где произошла стрельба
Ситуация возле детского сада в Новой Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото очевидца
Ситуация возле детского сада в Новой Москве, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Конфликт со стрельбой произошел у детсада в Новой Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«

"Все (двое мужчин. — Прим. ред.) доставлены в полицию", — сказал собеседник агентства.

Причиной стрельбы у частного детского сада стал конфликт нового сожителя мамы ребенка с ее бывшим. Мужчины вышли за территорию детского сада, где отец ребенка выстрелил из травматического оружия в ногу сопернику.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой
12 марта, 14:54
 
Новая МоскваПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала