https://ria.ru/20250314/strelba-2005036194.html

У детсада в Новой Москве произошел конфликт со стрельбой

У детсада в Новой Москве произошел конфликт со стрельбой - РИА Новости, 14.03.2025

У детсада в Новой Москве произошел конфликт со стрельбой

Конфликт со стрельбой произошел у детсада в Новой Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T15:56:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Конфликт со стрельбой произошел у детсада в Новой Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Все (двое мужчин. — Прим. ред.) доставлены в полицию", — сказал собеседник агентства.Причиной стрельбы у частного детского сада стал конфликт нового сожителя мамы ребенка с ее бывшим. Мужчины вышли за территорию детского сада, где отец ребенка выстрелил из травматического оружия в ногу сопернику.

https://ria.ru/20250312/noginsk-2004540634.html

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2025

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