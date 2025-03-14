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У детсада в Новой Москве произошел конфликт со стрельбой
У детсада в Новой Москве произошел конфликт со стрельбой - РИА Новости, 14.03.2025
У детсада в Новой Москве произошел конфликт со стрельбой
Конфликт со стрельбой произошел у детсада в Новой Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T15:56:00+03:00
2025-03-14T15:56:00+03:00
2025-03-14T16:39:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Конфликт со стрельбой произошел у детсада в Новой Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Все (двое мужчин. — Прим. ред.) доставлены в полицию", — сказал собеседник агентства.Причиной стрельбы у частного детского сада стал конфликт нового сожителя мамы ребенка с ее бывшим. Мужчины вышли за территорию детского сада, где отец ребенка выстрелил из травматического оружия в ногу сопернику.
https://ria.ru/20250312/noginsk-2004540634.html
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Новая Москва, Происшествия, Москва
У детсада в Новой Москве произошел конфликт со стрельбой
Конфликт со стрельбой произошел у детсада в Новой Москве, двое мужчин задержаны