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В Красноярском крае задержали мужчину за стрельбу в поликлинике

В Красноярском крае задержали мужчину за стрельбу в поликлинике - РИА Новости, 14.03.2025

В Красноярском крае задержали мужчину за стрельбу в поликлинике

Полицейские задержали мужчину в красноярском городе Зеленогорск, выстрелившего в потолок в медицинском учреждении из пневматического оружия, сообщает краевой... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T15:35:00+03:00

2025-03-14T15:35:00+03:00

2025-03-14T15:35:00+03:00

происшествия

зеленогорск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 14 мар – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину в красноярском городе Зеленогорск, выстрелившего в потолок в медицинском учреждении из пневматического оружия, сообщает краевой главк МВД. По данным ведомства, в пятницу днем в полицию поступило сообщение о выстреле в городской поликлинике Зеленогорска. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нарушителя и изъяли у него оружие, предположительно, конструктивно схожее с пневматическим. Также уточняется, что посетители поликлиники были эвакуированы сотрудниками полиции. "Стражами порядка установлено, что пациент, предположительно, в состоянии опьянения, находясь в холле медицинского учреждения, произвел выстрел в потолок. В результате происшествия никто не пострадал. Ранее судимый местный житель 1977 года рождения доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении. Полицейскими проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка противоправным действиям мужчины и принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20240913/zaderzhanie-1972405440.html

зеленогорск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, зеленогорск, красноярский край