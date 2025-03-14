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В Красноярском крае задержали мужчину за стрельбу в поликлинике
В Красноярском крае задержали мужчину за стрельбу в поликлинике - РИА Новости, 14.03.2025
В Красноярском крае задержали мужчину за стрельбу в поликлинике
Полицейские задержали мужчину в красноярском городе Зеленогорск, выстрелившего в потолок в медицинском учреждении из пневматического оружия, сообщает краевой... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T15:35:00+03:00
2025-03-14T15:35:00+03:00
2025-03-14T15:35:00+03:00
происшествия
зеленогорск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 14 мар – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину в красноярском городе Зеленогорск, выстрелившего в потолок в медицинском учреждении из пневматического оружия, сообщает краевой главк МВД. По данным ведомства, в пятницу днем в полицию поступило сообщение о выстреле в городской поликлинике Зеленогорска. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нарушителя и изъяли у него оружие, предположительно, конструктивно схожее с пневматическим. Также уточняется, что посетители поликлиники были эвакуированы сотрудниками полиции. "Стражами порядка установлено, что пациент, предположительно, в состоянии опьянения, находясь в холле медицинского учреждения, произвел выстрел в потолок. В результате происшествия никто не пострадал. Ранее судимый местный житель 1977 года рождения доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении. Полицейскими проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка противоправным действиям мужчины и принято процессуальное решение.
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зеленогорск
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, зеленогорск, красноярский край
Происшествия, Зеленогорск, Красноярский край
В Красноярском крае задержали мужчину за стрельбу в поликлинике
В красноярской поликлинике мужчина выстрелил в потолок из пневматического оружия