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С Путиным говорил не Трамп, а Уиткофф, заявили в Белом доме - РИА Новости, 14.03.2025
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17:47 14.03.2025 (обновлено: 19:10 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/ssha-2005065931.html
С Путиным говорил не Трамп, а Уиткофф, заявили в Белом доме
С Путиным говорил не Трамп, а Уиткофф, заявили в Белом доме - РИА Новости, 14.03.2025
С Путиным говорил не Трамп, а Уиткофф, заявили в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что с президентом РФ Владимиром Путиным говорил не американский лидер Дональд Трамп, а спецпосланник США на РИА Новости, 14.03.2025
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что с президентом РФ Владимиром Путиным говорил не американский лидер Дональд Трамп, а спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, ранее посетивший Москву.Ранее Трамп заявил в своей соцсети Truth Social о том, что была проведена продуктивная дискуссия с Путиным, и выразил мнение о хороших шансах на украинское урегулирование. При этом из поста не ясно, имел ли место личный разговор Трампа и Путина или речь шла о контактах по линии Уиткоффа, который поздно вечером в четверг провел переговоры с президентом РФ в Москве."Вчерашний день был продуктивным в плане мира. Это был Стив Уиткофф, кто говорил с Путиным", - заявила Левитт журналистам.
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сша, в мире, россия, москва, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф
США, В мире, Россия, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
С Путиным говорил не Трамп, а Уиткофф, заявили в Белом доме

Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что с Путиным говорил не Трамп, а Уиткофф

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что с президентом РФ Владимиром Путиным говорил не американский лидер Дональд Трамп, а спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, ранее посетивший Москву.
Ранее Трамп заявил в своей соцсети Truth Social о том, что была проведена продуктивная дискуссия с Путиным, и выразил мнение о хороших шансах на украинское урегулирование. При этом из поста не ясно, имел ли место личный разговор Трампа и Путина или речь шла о контактах по линии Уиткоффа, который поздно вечером в четверг провел переговоры с президентом РФ в Москве.
«
"Вчерашний день был продуктивным в плане мира. Это был Стив Уиткофф, кто говорил с Путиным", - заявила Левитт журналистам.
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