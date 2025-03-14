https://ria.ru/20250314/ssha-2005065931.html

С Путиным говорил не Трамп, а Уиткофф, заявили в Белом доме

С Путиным говорил не Трамп, а Уиткофф, заявили в Белом доме - РИА Новости, 14.03.2025

С Путиным говорил не Трамп, а Уиткофф, заявили в Белом доме

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что с президентом РФ Владимиром Путиным говорил не американский лидер Дональд Трамп, а спецпосланник США на РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T17:47:00+03:00

2025-03-14T17:47:00+03:00

2025-03-14T19:10:00+03:00

сша

в мире

россия

москва

владимир путин

дональд трамп

стив уиткофф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_146:867:5293:3762_1920x0_80_0_0_8f9dda15b7ea1c53be6f6e023d6c3c62.jpg

ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что с президентом РФ Владимиром Путиным говорил не американский лидер Дональд Трамп, а спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, ранее посетивший Москву.Ранее Трамп заявил в своей соцсети Truth Social о том, что была проведена продуктивная дискуссия с Путиным, и выразил мнение о хороших шансах на украинское урегулирование. При этом из поста не ясно, имел ли место личный разговор Трампа и Путина или речь шла о контактах по линии Уиткоффа, который поздно вечером в четверг провел переговоры с президентом РФ в Москве."Вчерашний день был продуктивным в плане мира. Это был Стив Уиткофф, кто говорил с Путиным", - заявила Левитт журналистам.

https://ria.ru/20250314/peskov-2004982113.html

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, в мире, россия, москва, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф