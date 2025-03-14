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С Путиным говорил не Трамп, а Уиткофф, заявили в Белом доме
С Путиным говорил не Трамп, а Уиткофф, заявили в Белом доме - РИА Новости, 14.03.2025
С Путиным говорил не Трамп, а Уиткофф, заявили в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что с президентом РФ Владимиром Путиным говорил не американский лидер Дональд Трамп, а спецпосланник США на РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T17:47:00+03:00
2025-03-14T17:47:00+03:00
2025-03-14T19:10:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что с президентом РФ Владимиром Путиным говорил не американский лидер Дональд Трамп, а спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, ранее посетивший Москву.Ранее Трамп заявил в своей соцсети Truth Social о том, что была проведена продуктивная дискуссия с Путиным, и выразил мнение о хороших шансах на украинское урегулирование. При этом из поста не ясно, имел ли место личный разговор Трампа и Путина или речь шла о контактах по линии Уиткоффа, который поздно вечером в четверг провел переговоры с президентом РФ в Москве."Вчерашний день был продуктивным в плане мира. Это был Стив Уиткофф, кто говорил с Путиным", - заявила Левитт журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, россия, москва, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф
США, В мире, Россия, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
С Путиным говорил не Трамп, а Уиткофф, заявили в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что с Путиным говорил не Трамп, а Уиткофф