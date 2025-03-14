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СМИ: США неожиданно отказались от сделки с Украиной - РИА Новости, 14.03.2025
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06:42 14.03.2025 (обновлено: 12:16 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/ssha-2004908326.html
СМИ: США неожиданно отказались от сделки с Украиной
СМИ: США неожиданно отказались от сделки с Украиной - РИА Новости, 14.03.2025
СМИ: США неожиданно отказались от сделки с Украиной
Представители американской делегации отложили подписание сделки по редкоземельным металлам на переговорах с Украиной в Джидде 11 марта, сообщает "Суcпiльне" со... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T06:42:00+03:00
2025-03-14T12:16:00+03:00
в мире
украина
джидда
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Представители американской делегации отложили подписание сделки по редкоземельным металлам на переговорах с Украиной в Джидде 11 марта, сообщает "Суcпiльне" со ссылкой на источники."Соглашение одобрено украинским правительством, поэтому мы положили его на стол, чтобы и они (делегация США — Прим. ред.) вернулись в Вашингтон с конкретным результатом", — говорится в материале.Впрочем, от американской делегации прозвучало предложение взять паузу и возможно сразу перейти к детальному соглашению, не подписывая рамочную, что не устроило представителей украинской делегации, утверждает издание.Во вторник саудовской в Джидде прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.В конце февраля Дональд Трамп отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина.Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250313/ukraina-2004821406.html
https://ria.ru/20250312/ukraina-2004447766.html
https://ria.ru/20250306/zelenskiy-2003375834.html
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в мире, украина, джидда, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, Джидда, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
СМИ: США неожиданно отказались от сделки с Украиной

США отказались подписывать в Джидде сделку с Украиной по ресурсам

© AP Photo / Saul LoebГосударственный секретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности США Майк Уолц после встреч с украинской делегацией в Джидде
Государственный секретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности США Майк Уолц после встреч с украинской делегацией в Джидде - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Saul Loeb
Государственный секретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности США Майк Уолц после встреч с украинской делегацией в Джидде. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Представители американской делегации отложили подписание сделки по редкоземельным металлам на переговорах с Украиной в Джидде 11 марта, сообщает "Суcпiльне" со ссылкой на источники.
"Соглашение одобрено украинским правительством, поэтому мы положили его на стол, чтобы и они (делегация США — Прим. ред.) вернулись в Вашингтон с конкретным результатом", — говорится в материале.
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Впрочем, от американской делегации прозвучало предложение взять паузу и возможно сразу перейти к детальному соглашению, не подписывая рамочную, что не устроило представителей украинской делегации, утверждает издание.
Во вторник саудовской в Джидде прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
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В конце февраля Дональд Трамп отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина.
Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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