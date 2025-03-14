https://ria.ru/20250314/ssha-2004908326.html

СМИ: США неожиданно отказались от сделки с Украиной

СМИ: США неожиданно отказались от сделки с Украиной - РИА Новости, 14.03.2025

СМИ: США неожиданно отказались от сделки с Украиной

Представители американской делегации отложили подписание сделки по редкоземельным металлам на переговорах с Украиной в Джидде 11 марта, сообщает "Суcпiльне" со... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T06:42:00+03:00

2025-03-14T06:42:00+03:00

2025-03-14T12:16:00+03:00

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украина

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дональд трамп

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Представители американской делегации отложили подписание сделки по редкоземельным металлам на переговорах с Украиной в Джидде 11 марта, сообщает "Суcпiльне" со ссылкой на источники."Соглашение одобрено украинским правительством, поэтому мы положили его на стол, чтобы и они (делегация США — Прим. ред.) вернулись в Вашингтон с конкретным результатом", — говорится в материале.Впрочем, от американской делегации прозвучало предложение взять паузу и возможно сразу перейти к детальному соглашению, не подписывая рамочную, что не устроило представителей украинской делегации, утверждает издание.Во вторник саудовской в Джидде прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.В конце февраля Дональд Трамп отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина.Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250313/ukraina-2004821406.html

https://ria.ru/20250312/ukraina-2004447766.html

https://ria.ru/20250306/zelenskiy-2003375834.html

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в мире, украина, джидда, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин