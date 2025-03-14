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США предоставили кредит TotalEnergies на проект в Мозамбике, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2025
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02:03 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/ssha-2004894648.html
США предоставили кредит TotalEnergies на проект в Мозамбике, пишут СМИ
США предоставили кредит TotalEnergies на проект в Мозамбике, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2025
США предоставили кредит TotalEnergies на проект в Мозамбике, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа решила предоставить кредит в 4,7 миллиарда долларов французской энергетической компании TotalEnergies на проект в... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T02:03:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа решила предоставить кредит в 4,7 миллиарда долларов французской энергетической компании TotalEnergies на проект в области сжиженного природного газа в Мозамбике, который оставался замороженным с 2021 года, сообщает газета Financial Times со ссылкой на министра энергетики Мозамбика Эштевана Пале. Как пишет газета, TotalEnergies приостановила работу над проектом в 2021 году после убийства неподалеку от объекта в Мозамбике, которое совершили неизвестные исламисты. "Администрация... Трампа возобновила финансирование проекта французской TotalEnergies в области сжиженного природного газа в Мозамбике на сумму почти в 5 миллиардов долларов... Экспортно-импортный банк США (EXIM) заново одобрил кредит на проект размером 4,7 миллиарда долларов, который изначально был предоставлен в 2020 году во время первого президентского срока Трампа", - говорится в материале Financial Times. Министр заявил в комментарии для газеты, что Мозамбик приветствует это решение, и выразил надежду, что реализация проекта "станет существенным вкладом в мировую энергетическую безопасность". В январе Financial Times сообщала, что TotalEnergies не смогла убедить администрацию предыдущего президента США Джо Байдена одобрить выделение этого кредита. Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20250219/pentagon-2000322117.html
https://ria.ru/20250214/tramp-1999502138.html
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мозамбик, сша, европа, дональд трамп, джо байден, энергетика
Мозамбик, США, Европа, Дональд Трамп, Джо Байден, Энергетика
США предоставили кредит TotalEnergies на проект в Мозамбике, пишут СМИ

FT: администрация Трампа предоставила кредит TotalEnergies на проект в Мозамбике

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа решила предоставить кредит в 4,7 миллиарда долларов французской энергетической компании TotalEnergies на проект в области сжиженного природного газа в Мозамбике, который оставался замороженным с 2021 года, сообщает газета Financial Times со ссылкой на министра энергетики Мозамбика Эштевана Пале.
Как пишет газета, TotalEnergies приостановила работу над проектом в 2021 году после убийства неподалеку от объекта в Мозамбике, которое совершили неизвестные исламисты.
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"Администрация... Трампа возобновила финансирование проекта французской TotalEnergies в области сжиженного природного газа в Мозамбике на сумму почти в 5 миллиардов долларов... Экспортно-импортный банк США (EXIM) заново одобрил кредит на проект размером 4,7 миллиарда долларов, который изначально был предоставлен в 2020 году во время первого президентского срока Трампа", - говорится в материале Financial Times.
Министр заявил в комментарии для газеты, что Мозамбик приветствует это решение, и выразил надежду, что реализация проекта "станет существенным вкладом в мировую энергетическую безопасность".
В январе Financial Times сообщала, что TotalEnergies не смогла убедить администрацию предыдущего президента США Джо Байдена одобрить выделение этого кредита.
Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
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МозамбикСШАЕвропаДональд ТрампДжо БайденЭнергетика
 
 
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