https://ria.ru/20250314/ssha-2004894648.html

США предоставили кредит TotalEnergies на проект в Мозамбике, пишут СМИ

США предоставили кредит TotalEnergies на проект в Мозамбике, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2025

США предоставили кредит TotalEnergies на проект в Мозамбике, пишут СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа решила предоставить кредит в 4,7 миллиарда долларов французской энергетической компании TotalEnergies на проект в... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T02:03:00+03:00

2025-03-14T02:03:00+03:00

2025-03-14T02:03:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа решила предоставить кредит в 4,7 миллиарда долларов французской энергетической компании TotalEnergies на проект в области сжиженного природного газа в Мозамбике, который оставался замороженным с 2021 года, сообщает газета Financial Times со ссылкой на министра энергетики Мозамбика Эштевана Пале. Как пишет газета, TotalEnergies приостановила работу над проектом в 2021 году после убийства неподалеку от объекта в Мозамбике, которое совершили неизвестные исламисты. "Администрация... Трампа возобновила финансирование проекта французской TotalEnergies в области сжиженного природного газа в Мозамбике на сумму почти в 5 миллиардов долларов... Экспортно-импортный банк США (EXIM) заново одобрил кредит на проект размером 4,7 миллиарда долларов, который изначально был предоставлен в 2020 году во время первого президентского срока Трампа", - говорится в материале Financial Times. Министр заявил в комментарии для газеты, что Мозамбик приветствует это решение, и выразил надежду, что реализация проекта "станет существенным вкладом в мировую энергетическую безопасность". В январе Financial Times сообщала, что TotalEnergies не смогла убедить администрацию предыдущего президента США Джо Байдена одобрить выделение этого кредита. Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20250219/pentagon-2000322117.html

https://ria.ru/20250214/tramp-1999502138.html

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мозамбик, сша, европа, дональд трамп, джо байден, энергетика