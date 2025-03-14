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"Такого точно не ждали". Трампу нанесли первое поражение

"Такого точно не ждали". Трампу нанесли первое поражение - РИА Новости, 14.03.2025

"Такого точно не ждали". Трампу нанесли первое поражение

Фондовый рынок США остро отреагировал на заявления президента. Повышение пошлин серьезно беспокоит инвесторов. Ключевые индексы заметно просели, потери... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T08:00:00+03:00

2025-03-14T08:00:00+03:00

2025-03-14T08:01:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. Фондовый рынок США остро отреагировал на заявления президента. Повышение пошлин серьезно беспокоит инвесторов. Ключевые индексы заметно просели, потери оцениваются в триллионы долларов. Аналитики предупреждают: есть риск и вовсе скатиться в рецессию.Неделя не задаласьТрейдеры сначала восприняли ужесточение внешнеторговой политики позитивно, и в середине февраля индекс цен производителей PPI прибавил 3,5% в годовом выражении. Акции технологических компаний Nvidia и Cisco Systems подорожали на 3,2 и 2,1% соответственно, S&P 500 и Nasdaq Composite — на 1,04 и 1,0%.Однако на этой неделе фондовые рынки США в красной зоне. Индексы Dow Jones и S&P 500 потеряли более трех процентов, Nasdaq — четыре. Зафиксировано максимальное однодневное падение с сентября 2022-го. В понедельник S&P 500 закрылся на 8,6% меньше пика, достигнутого 19 февраля. Потеряно более четырех триллионов долларов рыночной стоимости, сообщает Reuters. С момента избрания Трампа, с 5 ноября — минус почти три процента. Опасения рецессии в крупнейшей экономике мира усиливаются.За американскими последовали азиатские и австралийские рынки. Японские Topix и Nikkei 225 — минус 1,5 и 1,0%, южнокорейский Kospi — 1,1, австралийский S&P/ASX 200 — 0,9%. Китайский CSI 300 — 0,6, гонконгский Hang Seng — 1,0%. Хуже всего дела у технологических и промышленных компаний, уточняет Financial Times. Так, тайваньские производители комплектующих TSMC и Foxconn просели на 2,7 и 2,0%, корейская Samsung Heavy Industries — на 2,4, японский изготовитель оборудования для выпуска микросхем Disco — на 0,3%."Это еще не кризис, но явное охлаждение рынка, особенно в технологическом секторе", — говорит финансовый советник, преподаватель экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Юлия Кузнецова.Круги на водеХедж-фонды тут же сократили вложения в акции на рекордную за два года сумму, отмечает Goldman Sachs. Паника сопоставима с пандемией 2020-го."Неопределенность, вызванная торговыми войнами с Канадой, Мексикой и Европой, вынуждает советы директоров и топ-менеджмент пересматривать стратегию", — цитирует Reuters генерального директорa международной финансовой компании Lazard Питера Орзага.Внешнеэкономические инициативы Трампа затрудняют прогнозирование как физических торговых потоков, так и итоговых результатов бизнеса, в том числе американских компаний, указывает руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров.По мнению Орзага, еще можно понять напряженность с Китаем, но ситуация с Канадой, Мексикой и Европой сбивает с толку. Если не разрешить противоречия в течение ближайшего месяца, экономические перспективы США заметно ухудшатся.Отставить паникуСам Трамп отреагировал на обвал рынка спокойно. "Нет, меня это не тревожит. Люди собираются заключать отличные сделки, покупая акции и облигации", — сказал он журналистам в Белом доме и добавил, что стране нужна "настоящая экономика, а не фальшивая".Президент пока не наблюдает признаков рецессии и убежден, что его политика обеспечит экономический подъем."Рынки то растут, то падают. Но знаете что? Мы должны восстановить нашу страну. Мы лишились рабочих мест, заводов, и мне надоело, что там, где были предприятия, строят жилые дома, дешевые жилые дома, а по всему миру возводят заводы. Мы собираемся изменить это", — заявил он.Аналитики соглашаются, что сейчас взыграли эмоции, и не исключают некоторой коррекции. Однако и уверенного роста не предполагают. Проблем добавляют и дорогие деньги, поэтому реакция рынка закономерна. Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода предупреждает: протекционистская политика Трампа обернется усилением инфляционного давления. А повышение потребительских цен вынудит ФРС сохранить высокую стоимость кредитования."Американский бизнес в США рассчитывал на другое. Компаниям пообещали дешевые заемные деньги, перспективы развития. В условиях высокой ставки и сужения экспортных возможностей это нереально. Отсюда и провал на биржах", — объясняет он.По мнению Кузнецовой, спад может продлиться несколько месяцев. Риск полноценной рецессии — 35-40%. Все зависит от ФРС: если регулятор смягчит монетарную политику, рынок быстро восстановится. В противном случае рецессия весьма вероятна уже в 2025-2026-м.

https://ria.ru/20250312/neft-2004387366.html

https://ria.ru/20250310/poshliny-2003708178.html

https://ria.ru/20250307/vvp-2003393911.html

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экономика, сша, канада, мексика, дональд трамп, федеральная резервная система сша