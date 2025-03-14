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На Западе одним словом описали бегство ВСУ из Курской области - РИА Новости, 14.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/spetsoperatsiya-2005026230.html
На Западе одним словом описали бегство ВСУ из Курской области
На Западе одним словом описали бегство ВСУ из Курской области - РИА Новости, 14.03.2025
На Западе одним словом описали бегство ВСУ из Курской области
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малиненв соцсети X одним словом прокомментировал спешное отступление ВСУ из Курской области. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T14:53:00+03:00
2025-03-14T14:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малиненв соцсети X одним словом прокомментировал спешное отступление ВСУ из Курской области."Крах", — написал он.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. В четверг Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под свой контроль райцентра Суджа и двух поселков в Курской области.Важным элементом стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров и ворвавшись в тыл ВСУ в Судже. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину, эта операция стала неожиданностью для украинских войск и способствовала развалу их обороны.ВС России при наступлении освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в регионе превысили 67 тысяч человек, украинские боевики активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на этом направлении. Российские военнослужащие взяли в плен 430 военнослужащих противника.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
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курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире
На Западе одним словом описали бегство ВСУ из Курской области

Финский профессор Малинен назвал бегство ВСУ из Курской области крахом

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малиненв соцсети X одним словом прокомментировал спешное отступление ВСУ из Курской области.
"Крах", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Все решено: Путин в Курской области ответил на главный вопрос
13 марта, 10:44
В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. В четверг Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под свой контроль райцентра Суджа и двух поселков в Курской области.
Важным элементом стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров и ворвавшись в тыл ВСУ в Судже. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину, эта операция стала неожиданностью для украинских войск и способствовала развалу их обороны.
ВС России при наступлении освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в регионе превысили 67 тысяч человек, украинские боевики активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на этом направлении. Российские военнослужащие взяли в плен 430 военнослужащих противника.
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Гончаровка в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили село Гончаровка в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Гончаровка в Курской области
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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