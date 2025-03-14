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На Красноармейском направлении уничтожили минометный расчет ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025
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05:24 14.03.2025
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На Красноармейском направлении уничтожили минометный расчет ВСУ
На Красноармейском направлении уничтожили минометный расчет ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025
На Красноармейском направлении уничтожили минометный расчет ВСУ
Расчеты самоходных орудий "Нона-СВК" группировки российских войск "Центр" уничтожили минометный расчет и позиции ВСУ на красноармейском направлении в Донбассе,... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T05:24:00+03:00
2025-03-14T05:24:00+03:00
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Расчеты самоходных орудий "Нона-СВК" группировки российских войск "Центр" уничтожили минометный расчет и позиции ВСУ на красноармейском направлении в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие произвели серию выстрелов 120-миллиметровыми активно-реактивными снарядами по обнаруженному минометному расчету ВСУ, осуществив огневую поддержку действий штурмовых подразделений", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что по позициям ВСУ на красноармейском направлении ударили самоходки горного гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр". Расчеты "Нона-СВК" действовали в паре в сопровождении группы воздушного прикрытия от дронов-камкадзе. Самоходные 120-миллиметровые орудия "Нона-СВК" способны наносить удары различными типами мин для гладкоствольных и нарезных минометов, включая осветительные, дымовые и осколочно-фугасные мины. В МО РФ отметили, что для обеспечения максимальной безопасности личного состава артиллеристы производят серию выстрелов по целям противника и незамедлительно меняют огневую позицию, сохраняя эффективность и безопасность своих действий.
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россия, донбасс, вооруженные силы украины
Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины
На Красноармейском направлении уничтожили минометный расчет ВСУ

Расчеты "Нона-СВК" уничтожили минометный расчет на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Расчеты самоходных орудий "Нона-СВК" группировки российских войск "Центр" уничтожили минометный расчет и позиции ВСУ на красноармейском направлении в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие произвели серию выстрелов 120-миллиметровыми активно-реактивными снарядами по обнаруженному минометному расчету ВСУ, осуществив огневую поддержку действий штурмовых подразделений", - сообщили в МО РФ.
Сообщается, что по позициям ВСУ на красноармейском направлении ударили самоходки горного гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр". Расчеты "Нона-СВК" действовали в паре в сопровождении группы воздушного прикрытия от дронов-камкадзе.
Самоходные 120-миллиметровые орудия "Нона-СВК" способны наносить удары различными типами мин для гладкоствольных и нарезных минометов, включая осветительные, дымовые и осколочно-фугасные мины.
В МО РФ отметили, что для обеспечения максимальной безопасности личного состава артиллеристы производят серию выстрелов по целям противника и незамедлительно меняют огневую позицию, сохраняя эффективность и безопасность своих действий.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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