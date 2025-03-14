https://ria.ru/20250314/spetsoperatsiya-2004904543.html

Бойцы ВС России обнаружили тела жителей Черкасского Поречного в церкви

Бойцы ВС России обнаружили тела жителей Черкасского Поречного в церкви - РИА Новости, 14.03.2025

Бойцы ВС России обнаружили тела жителей Черкасского Поречного в церкви

Российские военнослужащие обнаружили тела убитых пожилых жителей курского Черкасского Поречного в Церкви Воздвижения Креста Господня, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T05:17:00+03:00

2025-03-14T05:17:00+03:00

2025-03-14T05:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие обнаружили тела убитых пожилых жителей курского Черкасского Поречного в Церкви Воздвижения Креста Господня, сообщили в Минобороны РФ. Подразделения группировки "Север" ВС РФ 9 марта освободили населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области. По данным ведомства, в Черкасском Поречном боевики ВСУ разместили свой опорный пункт в Церкви Воздвижения Креста Господня. После захвата опорного пункта украинские военнослужащие бежали, оставив позиции и своих раненых военных. "В Церкви Воздвижения Креста Господня военнослужащие 30-го мотострелкового полка обнаружили тела убитых украинскими фашистами пожилых жителей Черкасского Поречного. Также в жилом доме было обнаружено тело инвалида", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250314/spetsoperatsiya-2004903765.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины