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Бойцы ВС России обнаружили тела жителей Черкасского Поречного в церкви - РИА Новости, 14.03.2025
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Бойцы ВС России обнаружили тела жителей Черкасского Поречного в церкви
Бойцы ВС России обнаружили тела жителей Черкасского Поречного в церкви - РИА Новости, 14.03.2025
Бойцы ВС России обнаружили тела жителей Черкасского Поречного в церкви
Российские военнослужащие обнаружили тела убитых пожилых жителей курского Черкасского Поречного в Церкви Воздвижения Креста Господня, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T05:17:00+03:00
2025-03-14T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие обнаружили тела убитых пожилых жителей курского Черкасского Поречного в Церкви Воздвижения Креста Господня, сообщили в Минобороны РФ. Подразделения группировки "Север" ВС РФ 9 марта освободили населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области. По данным ведомства, в Черкасском Поречном боевики ВСУ разместили свой опорный пункт в Церкви Воздвижения Креста Господня. После захвата опорного пункта украинские военнослужащие бежали, оставив позиции и своих раненых военных. "В Церкви Воздвижения Креста Господня военнослужащие 30-го мотострелкового полка обнаружили тела убитых украинскими фашистами пожилых жителей Черкасского Поречного. Также в жилом доме было обнаружено тело инвалида", - говорится в сообщении.
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россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Бойцы ВС России обнаружили тела жителей Черкасского Поречного в церкви

Минобороны: тела погибших жителей Черкасского Поречного нашли в церкви

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат" в церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ
Военнослужащий батальонной тактической группы (БТГР) Каштана спецназа Ахмат в церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат" в церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие обнаружили тела убитых пожилых жителей курского Черкасского Поречного в Церкви Воздвижения Креста Господня, сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки "Север" ВС РФ 9 марта освободили населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области.
По данным ведомства, в Черкасском Поречном боевики ВСУ разместили свой опорный пункт в Церкви Воздвижения Креста Господня. После захвата опорного пункта украинские военнослужащие бежали, оставив позиции и своих раненых военных.
"В Церкви Воздвижения Креста Господня военнослужащие 30-го мотострелкового полка обнаружили тела убитых украинскими фашистами пожилых жителей Черкасского Поречного. Также в жилом доме было обнаружено тело инвалида", - говорится в сообщении.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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