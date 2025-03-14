Бойцы ВС России обнаружили тела жителей Черкасского Поречного в церкви
Минобороны: тела погибших жителей Черкасского Поречного нашли в церкви
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат" в церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ
Военнослужащий батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат" в церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие обнаружили тела убитых пожилых жителей курского Черкасского Поречного в Церкви Воздвижения Креста Господня, сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки "Север" ВС РФ 9 марта освободили населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области.
По данным ведомства, в Черкасском Поречном боевики ВСУ разместили свой опорный пункт в Церкви Воздвижения Креста Господня. После захвата опорного пункта украинские военнослужащие бежали, оставив позиции и своих раненых военных.
"В Церкви Воздвижения Креста Господня военнослужащие 30-го мотострелкового полка обнаружили тела убитых украинскими фашистами пожилых жителей Черкасского Поречного. Также в жилом доме было обнаружено тело инвалида", - говорится в сообщении.