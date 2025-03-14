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Экипаж Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:09 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/spetsoperatsiya-2004903919.html
Экипаж Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в Курской области
Экипаж Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.03.2025
Экипаж Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставили в... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T05:09:00+03:00
2025-03-14T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-28нм
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20250314/spetsoperatsiya-2004903765.html
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ
Экипаж Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в Курской области

Минобороны: экипаж Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВертолет Ми-28НМ
Вертолет Ми-28НМ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вертолет Ми-28НМ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника.
"Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ", - сообщили в Минобороны.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ми-28НМ
 
 
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