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Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра
Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 14.03.2025
Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра
Экипаж 120-миллиметрового самоходного орудия 2С9 "Нона-С" российских десантников уничтожил группу пехоты ВСУ в укрытии на правом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T05:08:00+03:00
2025-03-14T05:08:00+03:00
2025-03-14T05:08:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 14 мар - РИА Новости. Экипаж 120-миллиметрового самоходного орудия 2С9 "Нона-С" российских десантников уничтожил группу пехоты ВСУ в укрытии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "В ходе ведения воздушной разведки операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружили украинских националистов, засевших в полуразрушенных зданиях оставленного мирными жителями населенного пункта на правобережье Днепра. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией. Экипаж самоходного орудия "Нона-С" совершил марш на огневую позицию и после проведения прицеливания поразил и уничтожил скопление украинских боевиков", - сообщили в оборонном ведомстве. Уничтожив выявленные объекты, экипаж сменил позиции. Уточняется, что разведка целей противника, корректировка огня и объективный контроль осуществлялись при помощи БПЛА. Артиллеристы "крылатой пехоты" действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, подчеркнули в МО РФ.
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра
Минобороны: экипаж САУ уничтожил группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра