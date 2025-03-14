https://ria.ru/20250314/spetsoperatsiya-2004903765.html

Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра

Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 14.03.2025

Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра

Экипаж 120-миллиметрового самоходного орудия 2С9 "Нона-С" российских десантников уничтожил группу пехоты ВСУ в укрытии на правом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T05:08:00+03:00

2025-03-14T05:08:00+03:00

2025-03-14T05:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

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херсонская область

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ГЕНИЧЕСК, 14 мар - РИА Новости. Экипаж 120-миллиметрового самоходного орудия 2С9 "Нона-С" российских десантников уничтожил группу пехоты ВСУ в укрытии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "В ходе ведения воздушной разведки операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружили украинских националистов, засевших в полуразрушенных зданиях оставленного мирными жителями населенного пункта на правобережье Днепра. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией. Экипаж самоходного орудия "Нона-С" совершил марш на огневую позицию и после проведения прицеливания поразил и уничтожил скопление украинских боевиков", - сообщили в оборонном ведомстве. Уничтожив выявленные объекты, экипаж сменил позиции. Уточняется, что разведка целей противника, корректировка огня и объективный контроль осуществлялись при помощи БПЛА. Артиллеристы "крылатой пехоты" действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20250314/artilleriya-2004903649.html

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россия, херсонская область , вооруженные силы украины