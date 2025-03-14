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Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 14.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/spetsoperatsiya-2004903765.html
Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра
Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 14.03.2025
Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра
Экипаж 120-миллиметрового самоходного орудия 2С9 "Нона-С" российских десантников уничтожил группу пехоты ВСУ в укрытии на правом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T05:08:00+03:00
2025-03-14T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 14 мар - РИА Новости. Экипаж 120-миллиметрового самоходного орудия 2С9 "Нона-С" российских десантников уничтожил группу пехоты ВСУ в укрытии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "В ходе ведения воздушной разведки операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружили украинских националистов, засевших в полуразрушенных зданиях оставленного мирными жителями населенного пункта на правобережье Днепра. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией. Экипаж самоходного орудия "Нона-С" совершил марш на огневую позицию и после проведения прицеливания поразил и уничтожил скопление украинских боевиков", - сообщили в оборонном ведомстве. Уничтожив выявленные объекты, экипаж сменил позиции. Уточняется, что разведка целей противника, корректировка огня и объективный контроль осуществлялись при помощи БПЛА. Артиллеристы "крылатой пехоты" действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20250314/artilleriya-2004903649.html
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра

Минобороны: экипаж САУ уничтожил группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ГЕНИЧЕСК, 14 мар - РИА Новости. Экипаж 120-миллиметрового самоходного орудия 2С9 "Нона-С" российских десантников уничтожил группу пехоты ВСУ в укрытии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"В ходе ведения воздушной разведки операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружили украинских националистов, засевших в полуразрушенных зданиях оставленного мирными жителями населенного пункта на правобережье Днепра. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией. Экипаж самоходного орудия "Нона-С" совершил марш на огневую позицию и после проведения прицеливания поразил и уничтожил скопление украинских боевиков", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уничтожив выявленные объекты, экипаж сменил позиции. Уточняется, что разведка целей противника, корректировка огня и объективный контроль осуществлялись при помощи БПЛА.
Артиллеристы "крылатой пехоты" действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, подчеркнули в МО РФ.
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Артиллерия "Запада" уничтожила танк, артиллерию и пехоту ВСУ
05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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