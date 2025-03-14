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Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 2024 год составила 77 млрд рублей - РИА Новости, 14.03.2025
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11:17 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/sovkombank-2004938955.html
Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 2024 год составила 77 млрд рублей
Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 2024 год составила 77 млрд рублей - РИА Новости, 14.03.2025
Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 2024 год составила 77 млрд рублей
Выручка Совкомбанка в 2024 году выросла в два раза и составила 722 миллиарда рублей по сравнению с 395 миллиардами рублей в 2023 году, чистая прибыль составила... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T11:17:00+03:00
2025-03-14T11:17:00+03:00
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совкомбанк
банки
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Выручка Совкомбанка в 2024 году выросла в два раза и составила 722 миллиарда рублей по сравнению с 395 миллиардами рублей в 2023 году, чистая прибыль составила 77 миллиардов рублей, свидетельствуют объявленные банком финансовые результаты по МСФО за прошлый год. Как отмечается в сообщении банка, рост выручки обеспечили "рекордные объемы кредитования, выдачи банковских гарантий, страхования и комиссионных услуг". Чистая прибыль снизилась на 19% по сравнению с 2023 годом до 77 миллиардов рублей. Этот показатель объясняется тем, что в 2023 году банк получил значительные разовые доходы, отсутствующие в отчетном периоде. "Также на прибыль повлияла единовременная отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг в связи с волатильностью на рынке", - добавили в банке. Активы увеличились на 27% год к году и составили 4 триллиона рублей на 31 декабря 2024 года за счет органического и неорганического роста. Капитал вырос на 31% год к году, достигнув 390 миллиардов рублей (с учетом субординированного долга в 57,8 миллиарда рублей, 23,5 миллиарда рублей дивидендов, выплаченных в июле 2024 года, и 11,5 миллиарда рублей, привлеченных от 51 тысячи инвесторов в ходе IPO в декабре 2023 года). Рентабельность капитала (ROE) составила 26%. "Мы довольны результатами 2024 года. Снижение чистой прибыли после рекордного 2023 года было ожидаемым, учитывая, что банк исторически не является бенефициаром роста ставок, и мы не могли рассчитывать на существенный результат от нерегулярных доходов на таком росте ставок", - приводится в сообщении комментарий первого заместителя председателя правления ПАО "Совкомбанк" Сергея Хотимского. При этом, отметил он, банк существенно укрепил фундамент для дальнейшего роста, особенно с учетом завершения цикла повышения ставок. Так, выручка группы выросла в 2 раза, зафиксирован рекордный рост активов, выданных по высоким ставкам, произошли успешная интеграция Хоум Банка и расширение клиентской базы во всех сегментах. "В 2025 году основным вызовом станет кредитный риск, связанный с замедлением экономики, давлением ставок, снижением спроса в корпоративном секторе и кредитным сжатием в рознице. Однако мы оптимистично оцениваем перспективы банка и намерены повысить ROE, несмотря на рост налоговой нагрузки", - отметил Хотимский. Ключевой задачей на 2025 год станет увеличение вклада LLM-моделей в ROE с 0,2% до 4%. "Пришло время перейти от реализации десятков проектов к масштабному внедрению тысяч AI-инициатив, которые трансформируют повседневную работу всех подразделений банка", - резюмировал он.
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россия, совкомбанк, банки
Россия, Совкомбанк, Банки
Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 2024 год составила 77 млрд рублей

Совкомбанк заработал 77 млрд рублей чистой прибыли за 2024 год

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВывеска банка "Совкомбанк"
Вывеска банка Совкомбанк - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Выручка Совкомбанка в 2024 году выросла в два раза и составила 722 миллиарда рублей по сравнению с 395 миллиардами рублей в 2023 году, чистая прибыль составила 77 миллиардов рублей, свидетельствуют объявленные банком финансовые результаты по МСФО за прошлый год.
Как отмечается в сообщении банка, рост выручки обеспечили "рекордные объемы кредитования, выдачи банковских гарантий, страхования и комиссионных услуг". Чистая прибыль снизилась на 19% по сравнению с 2023 годом до 77 миллиардов рублей. Этот показатель объясняется тем, что в 2023 году банк получил значительные разовые доходы, отсутствующие в отчетном периоде. "Также на прибыль повлияла единовременная отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг в связи с волатильностью на рынке", - добавили в банке.
Логотип совкомбанка - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Совкомбанк направил 2 млрд рублей на социнвестиции в прошлом году
13 марта, 20:12
Активы увеличились на 27% год к году и составили 4 триллиона рублей на 31 декабря 2024 года за счет органического и неорганического роста. Капитал вырос на 31% год к году, достигнув 390 миллиардов рублей (с учетом субординированного долга в 57,8 миллиарда рублей, 23,5 миллиарда рублей дивидендов, выплаченных в июле 2024 года, и 11,5 миллиарда рублей, привлеченных от 51 тысячи инвесторов в ходе IPO в декабре 2023 года). Рентабельность капитала (ROE) составила 26%.
"Мы довольны результатами 2024 года. Снижение чистой прибыли после рекордного 2023 года было ожидаемым, учитывая, что банк исторически не является бенефициаром роста ставок, и мы не могли рассчитывать на существенный результат от нерегулярных доходов на таком росте ставок", - приводится в сообщении комментарий первого заместителя председателя правления ПАО "Совкомбанк" Сергея Хотимского.
При этом, отметил он, банк существенно укрепил фундамент для дальнейшего роста, особенно с учетом завершения цикла повышения ставок. Так, выручка группы выросла в 2 раза, зафиксирован рекордный рост активов, выданных по высоким ставкам, произошли успешная интеграция Хоум Банка и расширение клиентской базы во всех сегментах.
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Россиянам рассказали, сколько банков предлагают ставки по вкладам более 20%
7 марта, 06:49
"В 2025 году основным вызовом станет кредитный риск, связанный с замедлением экономики, давлением ставок, снижением спроса в корпоративном секторе и кредитным сжатием в рознице. Однако мы оптимистично оцениваем перспективы банка и намерены повысить ROE, несмотря на рост налоговой нагрузки", - отметил Хотимский.
Ключевой задачей на 2025 год станет увеличение вклада LLM-моделей в ROE с 0,2% до 4%.
"Пришло время перейти от реализации десятков проектов к масштабному внедрению тысяч AI-инициатив, которые трансформируют повседневную работу всех подразделений банка", - резюмировал он.
 
РоссияСовкомбанкБанки
 
 
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