https://ria.ru/20250314/sovfed-2005127594.html

В Совфеде оценили слова Трампа о ситуации в Курской области

В Совфеде оценили слова Трампа о ситуации в Курской области - РИА Новости, 14.03.2025

В Совфеде оценили слова Трампа о ситуации в Курской области

Безнадёжное положение ВСУ в Курской области осознали даже через океан, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин, комментируя заявление президента США РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T22:20:00+03:00

2025-03-14T22:20:00+03:00

2025-03-14T22:20:00+03:00

в мире

россия

украина

курская область

александр волошин

дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960234074_0:243:3132:2004_1920x0_80_0_0_758a637d1bedd1eb3e1bd3de63c58d69.jpg

ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Безнадёжное положение ВСУ в Курской области осознали даже через океан, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин, комментируя заявление президента США Дональда Трампа. Трамп заявил в пятницу, что попросил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ. Президент России в свою очередь сообщил, что с пониманием воспринял призыв президента США руководствоваться принципами гуманности в отношении военных Украины, но Киев должен отдать им приказ сложить оружие. Он заявил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будет гарантирована жизнь и достойное обращение. "Безнадёжное положение ВСУ в Курской области уже настолько очевидно, что это осознают даже за океаном. Визит в регион нашего президента только укрепил их в сознании неизбежного", - сказал Волошин. Он отметил, что Украина лишилась своего главного переговорного козыря, а также добавил, что объективных причин диктовать России условия мирного урегулирования не остаётся.

https://ria.ru/20250314/putin-2005048480.html

россия

украина

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, курская область, александр волошин, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины