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В Совфеде оценили слова Трампа о ситуации в Курской области - РИА Новости, 14.03.2025
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22:20 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/sovfed-2005127594.html
В Совфеде оценили слова Трампа о ситуации в Курской области
В Совфеде оценили слова Трампа о ситуации в Курской области - РИА Новости, 14.03.2025
В Совфеде оценили слова Трампа о ситуации в Курской области
Безнадёжное положение ВСУ в Курской области осознали даже через океан, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин, комментируя заявление президента США РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T22:20:00+03:00
2025-03-14T22:20:00+03:00
в мире
россия
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курская область
александр волошин
дональд трамп
владимир путин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Безнадёжное положение ВСУ в Курской области осознали даже через океан, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин, комментируя заявление президента США Дональда Трампа. Трамп заявил в пятницу, что попросил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ. Президент России в свою очередь сообщил, что с пониманием воспринял призыв президента США руководствоваться принципами гуманности в отношении военных Украины, но Киев должен отдать им приказ сложить оружие. Он заявил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будет гарантирована жизнь и достойное обращение. "Безнадёжное положение ВСУ в Курской области уже настолько очевидно, что это осознают даже за океаном. Визит в регион нашего президента только укрепил их в сознании неизбежного", - сказал Волошин. Он отметил, что Украина лишилась своего главного переговорного козыря, а также добавил, что объективных причин диктовать России условия мирного урегулирования не остаётся.
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в мире, россия, украина, курская область, александр волошин, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Курская область, Александр Волошин, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В Совфеде оценили слова Трампа о ситуации в Курской области

Волошин: безнадёжное положение ВСУ в Курской области осознали даже за океаном

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФойе Совета Федерации РФ
Фойе Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Безнадёжное положение ВСУ в Курской области осознали даже через океан, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин, комментируя заявление президента США Дональда Трампа.
Трамп заявил в пятницу, что попросил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ. Президент России в свою очередь сообщил, что с пониманием воспринял призыв президента США руководствоваться принципами гуманности в отношении военных Украины, но Киев должен отдать им приказ сложить оружие. Он заявил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будет гарантирована жизнь и достойное обращение.
"Безнадёжное положение ВСУ в Курской области уже настолько очевидно, что это осознают даже за океаном. Визит в регион нашего президента только укрепил их в сознании неизбежного", - сказал Волошин.
Он отметил, что Украина лишилась своего главного переговорного козыря, а также добавил, что объективных причин диктовать России условия мирного урегулирования не остаётся.
Российские военнослужащие в Суджанском районе - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Трамп сообщил, что попросил Путина пощадить полностью окруженные силы ВСУ
Вчера, 16:38
 
В миреРоссияУкраинаКурская областьАлександр ВолошинДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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