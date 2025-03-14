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В Совфеде оценили слова Трампа о ситуации в Курской области
В Совфеде оценили слова Трампа о ситуации в Курской области - РИА Новости, 14.03.2025
В Совфеде оценили слова Трампа о ситуации в Курской области
Безнадёжное положение ВСУ в Курской области осознали даже через океан, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин, комментируя заявление президента США РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T22:20:00+03:00
2025-03-14T22:20:00+03:00
2025-03-14T22:20:00+03:00
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Безнадёжное положение ВСУ в Курской области осознали даже через океан, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин, комментируя заявление президента США Дональда Трампа. Трамп заявил в пятницу, что попросил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ. Президент России в свою очередь сообщил, что с пониманием воспринял призыв президента США руководствоваться принципами гуманности в отношении военных Украины, но Киев должен отдать им приказ сложить оружие. Он заявил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будет гарантирована жизнь и достойное обращение. "Безнадёжное положение ВСУ в Курской области уже настолько очевидно, что это осознают даже за океаном. Визит в регион нашего президента только укрепил их в сознании неизбежного", - сказал Волошин. Он отметил, что Украина лишилась своего главного переговорного козыря, а также добавил, что объективных причин диктовать России условия мирного урегулирования не остаётся.
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в мире, россия, украина, курская область, александр волошин, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Курская область, Александр Волошин, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В Совфеде оценили слова Трампа о ситуации в Курской области
Волошин: безнадёжное положение ВСУ в Курской области осознали даже за океаном