https://ria.ru/20250314/solong-2005045052.html

Российские дипломаты провели разговор с задержанным капитаном судна Solong

Российские дипломаты провели разговор с задержанным капитаном судна Solong - РИА Новости, 14.03.2025

Российские дипломаты провели разговор с задержанным капитаном судна Solong

Российские дипломаты провели телефонный разговор с задержанным в Великобритании гражданином РФ, который был капитаном судна Solong, столкнувшегося с танкером у... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T16:28:00+03:00

2025-03-14T16:28:00+03:00

2025-03-14T16:28:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские дипломаты провели телефонный разговор с задержанным в Великобритании гражданином РФ, который был капитаном судна Solong, столкнувшегося с танкером у берегов Британии, сообщили РИА Новости в дипмиссии. "Вечером 13 марта этого года дипломаты консульского отдела посольства провели обстоятельный телефонный разговор с капитаном судна. По его словам, он хорошо себя чувствует. Россиянину предоставлены переводчик и адвокат, с которым наши сотрудники также поддерживают постоянный контакт", - говорится в комментарии, предоставленном РИА Новости. Как отмечают в дипмиссии, посольство находится на плотной связи с британскими компетентными органами, в том числе с полицейским участком, в котором в настоящее время содержится капитан судна, а также с супругой нашего соотечественника.

https://ria.ru/20250314/solong-2005043550.html

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