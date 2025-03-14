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Российские дипломаты провели разговор с задержанным капитаном судна Solong - РИА Новости, 14.03.2025
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16:28 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/solong-2005045052.html
Российские дипломаты провели разговор с задержанным капитаном судна Solong
Российские дипломаты провели разговор с задержанным капитаном судна Solong - РИА Новости, 14.03.2025
Российские дипломаты провели разговор с задержанным капитаном судна Solong
Российские дипломаты провели телефонный разговор с задержанным в Великобритании гражданином РФ, который был капитаном судна Solong, столкнувшегося с танкером у... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T16:28:00+03:00
2025-03-14T16:28:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские дипломаты провели телефонный разговор с задержанным в Великобритании гражданином РФ, который был капитаном судна Solong, столкнувшегося с танкером у берегов Британии, сообщили РИА Новости в дипмиссии. "Вечером 13 марта этого года дипломаты консульского отдела посольства провели обстоятельный телефонный разговор с капитаном судна. По его словам, он хорошо себя чувствует. Россиянину предоставлены переводчик и адвокат, с которым наши сотрудники также поддерживают постоянный контакт", - говорится в комментарии, предоставленном РИА Новости. Как отмечают в дипмиссии, посольство находится на плотной связи с британскими компетентными органами, в том числе с полицейским участком, в котором в настоящее время содержится капитан судна, а также с супругой нашего соотечественника.
https://ria.ru/20250314/solong-2005043550.html
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в мире
В мире
Российские дипломаты провели разговор с задержанным капитаном судна Solong

Дипломаты РФ провели телефонный разговор с задержанным капитаном судна Solong

© AP Photo / Dan KitwoodМесто столкновения нефтяного танкера MV Stena Immaculate и грузового судна MV Solong в Северном море
Место столкновения нефтяного танкера MV Stena Immaculate и грузового судна MV Solong в Северном море - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Dan Kitwood
Место столкновения нефтяного танкера MV Stena Immaculate и грузового судна MV Solong в Северном море
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские дипломаты провели телефонный разговор с задержанным в Великобритании гражданином РФ, который был капитаном судна Solong, столкнувшегося с танкером у берегов Британии, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Вечером 13 марта этого года дипломаты консульского отдела посольства провели обстоятельный телефонный разговор с капитаном судна. По его словам, он хорошо себя чувствует. Россиянину предоставлены переводчик и адвокат, с которым наши сотрудники также поддерживают постоянный контакт", - говорится в комментарии, предоставленном РИА Новости.
Как отмечают в дипмиссии, посольство находится на плотной связи с британскими компетентными органами, в том числе с полицейским участком, в котором в настоящее время содержится капитан судна, а также с супругой нашего соотечественника.
Грузовое судно Solong после столкновения с танкером у побережья Англии - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Появились подробности об экипаже Solong, столкнувшегося с танкером
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