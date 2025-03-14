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В Северной Осетии стая собак напала на ребенка - РИА Новости, 14.03.2025
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17:23 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/sobaki-2005059223.html
В Северной Осетии стая собак напала на ребенка
В Северной Осетии стая собак напала на ребенка - РИА Новости, 14.03.2025
В Северной Осетии стая собак напала на ребенка
Стая из шести собак напала на 11-летнего ребенка во Владикавказе, животных отловили и поместили на карантин в питомник, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T17:23:00+03:00
2025-03-14T17:23:00+03:00
происшествия
владикавказ
россия
следственный комитет россии (ск рф)
собаки
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ПЯТИГОРСК, 14 мар – РИА Новости. Стая из шести собак напала на 11-летнего ребенка во Владикавказе, животных отловили и поместили на карантин в питомник, сообщает пресс-служба администрации города. "Шесть собак, которые напали на несовершеннолетнего ребенка по улице Кырджалийской отловлены. Сотрудниками "Владпитомник" совместно с прокуратурой Затеречного района г. Владикавказа обследована улица Кырджалийская и прилегающие территории. По внешним признакам были определены животные, которые накануне покусали одиннадцатилетнего мальчика. Вся стая собак отловлена и помещена в карантинный блок приюта", – говорится в сообщении. Председатель СК России Александр поручил возбудить уголовное дело. Следственными органами СК России по Северной Осетии организована процессуальная проверка. В СК уточнили, что ребенку потребовалась медицинская помощь.
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происшествия, владикавказ, россия, следственный комитет россии (ск рф), собаки
Происшествия, Владикавказ, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Собаки
В Северной Осетии стая собак напала на ребенка

Стая из 6 собак напала на 11-летнего ребенка во Владикавказе, животных отловили

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЯТИГОРСК, 14 мар – РИА Новости. Стая из шести собак напала на 11-летнего ребенка во Владикавказе, животных отловили и поместили на карантин в питомник, сообщает пресс-служба администрации города.
«
"Шесть собак, которые напали на несовершеннолетнего ребенка по улице Кырджалийской отловлены. Сотрудниками "Владпитомник" совместно с прокуратурой Затеречного района г. Владикавказа обследована улица Кырджалийская и прилегающие территории. По внешним признакам были определены животные, которые накануне покусали одиннадцатилетнего мальчика. Вся стая собак отловлена и помещена в карантинный блок приюта", – говорится в сообщении.
Председатель СК России Александр поручил возбудить уголовное дело. Следственными органами СК России по Северной Осетии организована процессуальная проверка. В СК уточнили, что ребенку потребовалась медицинская помощь.
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ПроисшествияВладикавказРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Собаки
 
 
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