https://ria.ru/20250314/sobaki-2005059223.html
В Северной Осетии стая собак напала на ребенка
В Северной Осетии стая собак напала на ребенка - РИА Новости, 14.03.2025
В Северной Осетии стая собак напала на ребенка
Стая из шести собак напала на 11-летнего ребенка во Владикавказе, животных отловили и поместили на карантин в питомник, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T17:23:00+03:00
2025-03-14T17:23:00+03:00
2025-03-14T17:23:00+03:00
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 14 мар – РИА Новости. Стая из шести собак напала на 11-летнего ребенка во Владикавказе, животных отловили и поместили на карантин в питомник, сообщает пресс-служба администрации города. "Шесть собак, которые напали на несовершеннолетнего ребенка по улице Кырджалийской отловлены. Сотрудниками "Владпитомник" совместно с прокуратурой Затеречного района г. Владикавказа обследована улица Кырджалийская и прилегающие территории. По внешним признакам были определены животные, которые накануне покусали одиннадцатилетнего мальчика. Вся стая собак отловлена и помещена в карантинный блок приюта", – говорится в сообщении. Председатель СК России Александр поручил возбудить уголовное дело. Следственными органами СК России по Северной Осетии организована процессуальная проверка. В СК уточнили, что ребенку потребовалась медицинская помощь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владикавказ, россия, следственный комитет россии (ск рф), собаки
Происшествия, Владикавказ, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Собаки
В Северной Осетии стая собак напала на ребенка
Стая из 6 собак напала на 11-летнего ребенка во Владикавказе, животных отловили