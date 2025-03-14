https://ria.ru/20250314/sobaki-2005059223.html

В Северной Осетии стая собак напала на ребенка

В Северной Осетии стая собак напала на ребенка - РИА Новости, 14.03.2025

В Северной Осетии стая собак напала на ребенка

Стая из шести собак напала на 11-летнего ребенка во Владикавказе, животных отловили и поместили на карантин в питомник, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T17:23:00+03:00

2025-03-14T17:23:00+03:00

2025-03-14T17:23:00+03:00

происшествия

владикавказ

россия

следственный комитет россии (ск рф)

собаки

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ПЯТИГОРСК, 14 мар – РИА Новости. Стая из шести собак напала на 11-летнего ребенка во Владикавказе, животных отловили и поместили на карантин в питомник, сообщает пресс-служба администрации города. "Шесть собак, которые напали на несовершеннолетнего ребенка по улице Кырджалийской отловлены. Сотрудниками "Владпитомник" совместно с прокуратурой Затеречного района г. Владикавказа обследована улица Кырджалийская и прилегающие территории. По внешним признакам были определены животные, которые накануне покусали одиннадцатилетнего мальчика. Вся стая собак отловлена и помещена в карантинный блок приюта", – говорится в сообщении. Председатель СК России Александр поручил возбудить уголовное дело. Следственными органами СК России по Северной Осетии организована процессуальная проверка. В СК уточнили, что ребенку потребовалась медицинская помощь.

https://ria.ru/20250313/klishas-2004746233.html

владикавказ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, владикавказ, россия, следственный комитет россии (ск рф), собаки