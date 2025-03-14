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Слепаков* хотел добиться в суде снижения иноагентского штрафа - РИА Новости, 14.03.2025
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07:51 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/slepakov-2004911567.html
Слепаков* хотел добиться в суде снижения иноагентского штрафа
Слепаков* хотел добиться в суде снижения иноагентского штрафа - РИА Новости, 14.03.2025
Слепаков* хотел добиться в суде снижения иноагентского штрафа
Признанный в России иностранным агентом артист Семен Слепаков* в суде хотел снизить сумму штрафа в размере 30 тысяч рублей, который ему назначили за посты в... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T07:51:00+03:00
2025-03-14T07:51:00+03:00
россия
семен слепаков
московский городской суд
telegram
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Признанный в России иностранным агентом артист Семен Слепаков* в суде хотел снизить сумму штрафа в размере 30 тысяч рублей, который ему назначили за посты в мессенджере Telegram без соответствующей маркировки, ранее Мосгорсуд утвердил ему административное наказание, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Московский городской суд 5 марта утвердил штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный признанному иноагентом артисту Семену Слепакову* за посты в Telegram без соответствующей маркировки, сообщается в картотеке суда. "В жалобе, поданной в Московский городской суд, защитник-адвокат (Слепакова* - ред.) просит об отмене постановления судьи районного суда и прекращении производства по делу, а в случае оставления постановления в силе – о снижении размера штрафа", - сказано в документах. Адвокат артиста в апелляционной жалобе ссылалась на то, что "вина Слепакова* в совершении вменяемого ему административного правонарушения не доказана, основания для привлечения его к административной ответственности отсутствуют, повод возбуждения дела об административном правонарушении является незаконным", следует из документов. Таким образом, в итоге суд признал доводы защиты несостоятельными, а привлечение Слепакова* к административной ответственности - законным. Слепакова* признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации Минюста РФ, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России. Кроме того, артист исполнял антироссийские песни. Слепаков* пытался добиться исключения из реестра иностранных агентов, но апелляция и кассация оставили решение в силе. Затем артист обратился в Верховный суд РФ, но там отказались рассмотреть его жалобу.* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.
https://ria.ru/20250304/nevzorov-2002980446.html
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россия, семен слепаков, московский городской суд, telegram
Россия, Семен Слепаков, Московский городской суд, Telegram
Слепаков* хотел добиться в суде снижения иноагентского штрафа

Слепаков хотел добиться в суде снижения иноагентского штрафа за посты в Telegram

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСемен Слепаков*
Семен Слепаков* - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Семен Слепаков*. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Признанный в России иностранным агентом артист Семен Слепаков* в суде хотел снизить сумму штрафа в размере 30 тысяч рублей, который ему назначили за посты в мессенджере Telegram без соответствующей маркировки, ранее Мосгорсуд утвердил ему административное наказание, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Московский городской суд 5 марта утвердил штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный признанному иноагентом артисту Семену Слепакову* за посты в Telegram без соответствующей маркировки, сообщается в картотеке суда.
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"В жалобе, поданной в Московский городской суд, защитник-адвокат (Слепакова* - ред.) просит об отмене постановления судьи районного суда и прекращении производства по делу, а в случае оставления постановления в силе – о снижении размера штрафа", - сказано в документах.
Адвокат артиста в апелляционной жалобе ссылалась на то, что "вина Слепакова* в совершении вменяемого ему административного правонарушения не доказана, основания для привлечения его к административной ответственности отсутствуют, повод возбуждения дела об административном правонарушении является незаконным", следует из документов.
Таким образом, в итоге суд признал доводы защиты несостоятельными, а привлечение Слепакова* к административной ответственности - законным.
Слепакова* признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации Минюста РФ, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России. Кроме того, артист исполнял антироссийские песни.
Слепаков* пытался добиться исключения из реестра иностранных агентов, но апелляция и кассация оставили решение в силе. Затем артист обратился в Верховный суд РФ, но там отказались рассмотреть его жалобу.
* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.
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