https://ria.ru/20250314/slepakov-2004911567.html

Слепаков* хотел добиться в суде снижения иноагентского штрафа

Слепаков* хотел добиться в суде снижения иноагентского штрафа - РИА Новости, 14.03.2025

Слепаков* хотел добиться в суде снижения иноагентского штрафа

Признанный в России иностранным агентом артист Семен Слепаков* в суде хотел снизить сумму штрафа в размере 30 тысяч рублей, который ему назначили за посты в... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T07:51:00+03:00

2025-03-14T07:51:00+03:00

2025-03-14T07:51:00+03:00

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семен слепаков

московский городской суд

telegram

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Признанный в России иностранным агентом артист Семен Слепаков* в суде хотел снизить сумму штрафа в размере 30 тысяч рублей, который ему назначили за посты в мессенджере Telegram без соответствующей маркировки, ранее Мосгорсуд утвердил ему административное наказание, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Московский городской суд 5 марта утвердил штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный признанному иноагентом артисту Семену Слепакову* за посты в Telegram без соответствующей маркировки, сообщается в картотеке суда. "В жалобе, поданной в Московский городской суд, защитник-адвокат (Слепакова* - ред.) просит об отмене постановления судьи районного суда и прекращении производства по делу, а в случае оставления постановления в силе – о снижении размера штрафа", - сказано в документах. Адвокат артиста в апелляционной жалобе ссылалась на то, что "вина Слепакова* в совершении вменяемого ему административного правонарушения не доказана, основания для привлечения его к административной ответственности отсутствуют, повод возбуждения дела об административном правонарушении является незаконным", следует из документов. Таким образом, в итоге суд признал доводы защиты несостоятельными, а привлечение Слепакова* к административной ответственности - законным. Слепакова* признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации Минюста РФ, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России. Кроме того, артист исполнял антироссийские песни. Слепаков* пытался добиться исключения из реестра иностранных агентов, но апелляция и кассация оставили решение в силе. Затем артист обратился в Верховный суд РФ, но там отказались рассмотреть его жалобу.* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.

https://ria.ru/20250304/nevzorov-2002980446.html

https://ria.ru/20250228/sud-2002156574.html

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россия, семен слепаков, московский городской суд, telegram