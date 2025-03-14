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В Курской области увеличат группу военных следователей
В Курской области увеличат группу военных следователей - РИА Новости, 14.03.2025
В Курской области увеличат группу военных следователей
Группировка военных следователей на территории Курской области будет увеличена, сообщил врио губернатора региона Алксандр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T11:13:00+03:00
2025-03-14T11:13:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Группировка военных следователей на территории Курской области будет увеличена, сообщил врио губернатора региона Алксандр Хинштейн в Telegram-канале. "Группировка военных следователей на территории Курской области будет увеличена. Об этом (и не только) шла речь на встрече с заместителем председателя СК РФ — руководителя Главного военно-следственного управления генерал-лейтенантом юстиции Константином Корпусовым, побывавшем в регионе с рабочей поездкой", - написал Хинштейн.Как отметил врио губернатора, военные следователи оперативно реагируют на все бесчеловечные атаки нацистов."Фиксируют следы преступлений на местах обстрелов, опрашивают мирных жителей, устанавливают причастных к зверствам оккупантов. По каждому факту ими возбуждаются уголовные дела", - подчеркну он.
https://ria.ru/20250314/vsu-2004937068.html
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курская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Курская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курской области увеличат группу военных следователей
Хинштейн пообещал увеличить группировку военных следователей в Курской области