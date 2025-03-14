СК признал потерпевшими более 70 человек по делу об атаке БПЛА на Москву
СК допросил более 70 человек по делу о массированной атаке дронов на Москву
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Следственный комитет России в ходе расследования дела о массированной атаке беспилотников 11 марта на столичный регион признал потерпевшими и допросил более 70 граждан, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, российские следователи продолжают расследование уголовного дела о теракте, возбужденного после массированных атак столичного региона беспилотниками, совершенных 11 марта и повлекших гибель и ранения граждан.
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"В ходе предварительного следствия признаны потерпевшими и допрошены более 70 граждан, в том числе родственники погибших и пострадавшие в результате теракта, проведено свыше 200 осмотров объектов недвижимости и гражданских транспортных средств, а также мест обнаружения фрагментов уничтоженных летательных аппаратов", - сказала Петренко.
Отмечается, что правоохранителями назначено более 70 судебных экспертиз, среди которых медицинские и взрывотехнические, в том числе по обнаруженным поражающим элементам, которыми были начинены взрывные устройства.
Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что генсеку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу, который находится с визитом в Москве, показали последствия атак киевских БПЛА на многоквартирный жилой дом в подмосковном Видном. Захарова предположила, что Киев направил беспилотники на Москву в день прибытия делегации ОБСЕ, чтобы ее члены сами увидели сущность киевского режима.
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