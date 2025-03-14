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СК признал потерпевшими более 70 человек по делу об атаке БПЛА на Москву - РИА Новости, 14.03.2025
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17:27 14.03.2025 (обновлено: 17:28 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/sk-2005060420.html
СК признал потерпевшими более 70 человек по делу об атаке БПЛА на Москву
СК признал потерпевшими более 70 человек по делу об атаке БПЛА на Москву - РИА Новости, 14.03.2025
СК признал потерпевшими более 70 человек по делу об атаке БПЛА на Москву
Следственный комитет России в ходе расследования дела о массированной атаке беспилотников 11 марта на столичный регион признал потерпевшими и допросил более 70... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T17:27:00+03:00
2025-03-14T17:28:00+03:00
россия
москва
московская область (подмосковье)
светлана петренко
мария захарова
феридун синирлиоглу
обсе
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Следственный комитет России в ходе расследования дела о массированной атаке беспилотников 11 марта на столичный регион признал потерпевшими и допросил более 70 граждан, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, российские следователи продолжают расследование уголовного дела о теракте, возбужденного после массированных атак столичного региона беспилотниками, совершенных 11 марта и повлекших гибель и ранения граждан. "В ходе предварительного следствия признаны потерпевшими и допрошены более 70 граждан, в том числе родственники погибших и пострадавшие в результате теракта, проведено свыше 200 осмотров объектов недвижимости и гражданских транспортных средств, а также мест обнаружения фрагментов уничтоженных летательных аппаратов", - сказала Петренко. Отмечается, что правоохранителями назначено более 70 судебных экспертиз, среди которых медицинские и взрывотехнические, в том числе по обнаруженным поражающим элементам, которыми были начинены взрывные устройства. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что генсеку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу, который находится с визитом в Москве, показали последствия атак киевских БПЛА на многоквартирный жилой дом в подмосковном Видном. Захарова предположила, что Киев направил беспилотники на Москву в день прибытия делегации ОБСЕ, чтобы ее члены сами увидели сущность киевского режима.
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россия, москва, московская область (подмосковье), светлана петренко, мария захарова, феридун синирлиоглу, обсе, следственный комитет россии (ск рф), атака беспилотников на москву и подмосковье, происшествия
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Светлана Петренко, Мария Захарова, Феридун Синирлиоглу, ОБСЕ, Следственный комитет России (СК РФ), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Происшествия
СК признал потерпевшими более 70 человек по делу об атаке БПЛА на Москву

СК допросил более 70 человек по делу о массированной атаке дронов на Москву

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Следственный комитет России в ходе расследования дела о массированной атаке беспилотников 11 марта на столичный регион признал потерпевшими и допросил более 70 граждан, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, российские следователи продолжают расследование уголовного дела о теракте, возбужденного после массированных атак столичного региона беспилотниками, совершенных 11 марта и повлекших гибель и ранения граждан.
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"В ходе предварительного следствия признаны потерпевшими и допрошены более 70 граждан, в том числе родственники погибших и пострадавшие в результате теракта, проведено свыше 200 осмотров объектов недвижимости и гражданских транспортных средств, а также мест обнаружения фрагментов уничтоженных летательных аппаратов", - сказала Петренко.
Отмечается, что правоохранителями назначено более 70 судебных экспертиз, среди которых медицинские и взрывотехнические, в том числе по обнаруженным поражающим элементам, которыми были начинены взрывные устройства.
Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что генсеку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу, который находится с визитом в Москве, показали последствия атак киевских БПЛА на многоквартирный жилой дом в подмосковном Видном. Захарова предположила, что Киев направил беспилотники на Москву в день прибытия делегации ОБСЕ, чтобы ее члены сами увидели сущность киевского режима.
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РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Светлана ПетренкоМария ЗахароваФеридун СинирлиоглуОБСЕСледственный комитет России (СК РФ)Атака беспилотников на Москву и ПодмосковьеПроисшествия
 
 
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