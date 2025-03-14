https://ria.ru/20250314/sk-2005060420.html

СК признал потерпевшими более 70 человек по делу об атаке БПЛА на Москву

СК признал потерпевшими более 70 человек по делу об атаке БПЛА на Москву - РИА Новости, 14.03.2025

СК признал потерпевшими более 70 человек по делу об атаке БПЛА на Москву

Следственный комитет России в ходе расследования дела о массированной атаке беспилотников 11 марта на столичный регион признал потерпевшими и допросил более 70... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T17:27:00+03:00

2025-03-14T17:27:00+03:00

2025-03-14T17:28:00+03:00

россия

москва

московская область (подмосковье)

светлана петренко

мария захарова

феридун синирлиоглу

обсе

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Следственный комитет России в ходе расследования дела о массированной атаке беспилотников 11 марта на столичный регион признал потерпевшими и допросил более 70 граждан, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, российские следователи продолжают расследование уголовного дела о теракте, возбужденного после массированных атак столичного региона беспилотниками, совершенных 11 марта и повлекших гибель и ранения граждан. "В ходе предварительного следствия признаны потерпевшими и допрошены более 70 граждан, в том числе родственники погибших и пострадавшие в результате теракта, проведено свыше 200 осмотров объектов недвижимости и гражданских транспортных средств, а также мест обнаружения фрагментов уничтоженных летательных аппаратов", - сказала Петренко. Отмечается, что правоохранителями назначено более 70 судебных экспертиз, среди которых медицинские и взрывотехнические, в том числе по обнаруженным поражающим элементам, которыми были начинены взрывные устройства. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что генсеку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу, который находится с визитом в Москве, показали последствия атак киевских БПЛА на многоквартирный жилой дом в подмосковном Видном. Захарова предположила, что Киев направил беспилотники на Москву в день прибытия делегации ОБСЕ, чтобы ее члены сами увидели сущность киевского режима.

https://ria.ru/20250311/bpla-2004275525.html

https://ria.ru/20250311/bpla-2004310904.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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