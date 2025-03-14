https://ria.ru/20250314/sk-2005041562.html
При стрельбе в поселке Коммунарка дети не пострадали
При стрельбе в поселке Коммунарка дети не пострадали - РИА Новости, 14.03.2025
При стрельбе в поселке Коммунарка дети не пострадали
Дети не пострадали в результате стрельбы из травматического пистолета в поселке Коммунарка, по факту произошедшего организована доследственная проверка,... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T16:13:00+03:00
2025-03-14T16:13:00+03:00
2025-03-14T16:19:00+03:00
происшествия
новомосковский административный округ
следственный комитет россии (ск рф)
москва
коммунарка (москва)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Дети не пострадали в результате стрельбы из травматического пистолета в поселке Коммунарка, по факту произошедшего организована доследственная проверка, сообщили РИА Новости в столичном СК."Четырнадцатого марта 2025 года вблизи детского дошкольного учреждения, расположенного на улице Липовый парк в поселке Коммунарка, мужчина вступил в конфликт с матерью своего ребенка, а после произвел выстрел из травматического пистолета в сторону ее знакомого. Никто из детей не пострадал", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия.Также по данному факту следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка.Как сообщили в столичной прокуратуре, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле.
https://ria.ru/20250314/detsad-2005038682.html
https://ria.ru/20250314/skoraya-2005037782.html
новомосковский административный округ
москва
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происшествия, новомосковский административный округ, следственный комитет россии (ск рф), москва, коммунарка (москва)
Происшествия, Новомосковский административный округ, Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Коммунарка (Москва)
При стрельбе в поселке Коммунарка дети не пострадали
СК: при стрельбе в поселке Коммунарка дети не пострадали