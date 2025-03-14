Рейтинг@Mail.ru
При стрельбе в поселке Коммунарка дети не пострадали - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 14.03.2025 (обновлено: 16:19 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/sk-2005041562.html
При стрельбе в поселке Коммунарка дети не пострадали
При стрельбе в поселке Коммунарка дети не пострадали - РИА Новости, 14.03.2025
При стрельбе в поселке Коммунарка дети не пострадали
Дети не пострадали в результате стрельбы из травматического пистолета в поселке Коммунарка, по факту произошедшего организована доследственная проверка,... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T16:13:00+03:00
2025-03-14T16:19:00+03:00
происшествия
новомосковский административный округ
следственный комитет россии (ск рф)
москва
коммунарка (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005036861_0:163:710:562_1920x0_80_0_0_15859271a6acfbab661683f110c40dff.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Дети не пострадали в результате стрельбы из травматического пистолета в поселке Коммунарка, по факту произошедшего организована доследственная проверка, сообщили РИА Новости в столичном СК."Четырнадцатого марта 2025 года вблизи детского дошкольного учреждения, расположенного на улице Липовый парк в поселке Коммунарка, мужчина вступил в конфликт с матерью своего ребенка, а после произвел выстрел из травматического пистолета в сторону ее знакомого. Никто из детей не пострадал", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия.Также по данному факту следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка.Как сообщили в столичной прокуратуре, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле.
https://ria.ru/20250314/detsad-2005038682.html
https://ria.ru/20250314/skoraya-2005037782.html
новомосковский административный округ
москва
коммунарка (москва)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005036861_0:48:710:581_1920x0_80_0_0_e7bd1b44e468a2872b7ce72d38e561c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новомосковский административный округ, следственный комитет россии (ск рф), москва, коммунарка (москва)
Происшествия, Новомосковский административный округ, Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Коммунарка (Москва)
При стрельбе в поселке Коммунарка дети не пострадали

СК: при стрельбе в поселке Коммунарка дети не пострадали

© Фото очевидцаСитуация возле детского сада в Новой Москве, где произошла стрельба
Ситуация возле детского сада в Новой Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото очевидца
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Дети не пострадали в результате стрельбы из травматического пистолета в поселке Коммунарка, по факту произошедшего организована доследственная проверка, сообщили РИА Новости в столичном СК.
"Четырнадцатого марта 2025 года вблизи детского дошкольного учреждения, расположенного на улице Липовый парк в поселке Коммунарка, мужчина вступил в конфликт с матерью своего ребенка, а после произвел выстрел из травматического пистолета в сторону ее знакомого. Никто из детей не пострадал", - говорится в сообщении.
Детский сад в Новой Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Детский сад в Новой Москве, у которого произошла стрельба, работает штатно
Вчера, 16:04
Отмечается, что следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия.
Также по данному факту следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка.
Как сообщили в столичной прокуратуре, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Пострадавшему при стрельбе у детсада в новой Москве вызвали скорую
Вчера, 16:01
 
ПроисшествияНовомосковский административный округСледственный комитет России (СК РФ)МоскваКоммунарка (Москва)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала