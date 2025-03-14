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В Турции рассказали об ответственности за стабилизацию ситуации в Сирии - РИА Новости, 14.03.2025
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22:09 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/situatsiya-2005126454.html
В Турции рассказали об ответственности за стабилизацию ситуации в Сирии
В Турции рассказали об ответственности за стабилизацию ситуации в Сирии - РИА Новости, 14.03.2025
В Турции рассказали об ответственности за стабилизацию ситуации в Сирии
Стабилизация ситуации в Сирии является "исторической ответственностью" Анкары, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T22:09:00+03:00
2025-03-14T22:09:00+03:00
в мире
сирия
турция
хакан фидан
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АНКАРА, 14 мар – РИА Новости. Стабилизация ситуации в Сирии является "исторической ответственностью" Анкары, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Высокопоставленная турецкая делегация в составе глав МИД, МО и Национальной разведывательной организации (MIT) посетила в четверг с визитом Дамаск, провела переговоры с новой администрацией страны. "Наш визит в Сирию был очень важным. Восьмого декабря прошлого года в Сирии началась новая эра. Хотя она принесла большие исторические возможности, она также стала отправной точкой многих проблем для сирийского народа и всего региона. Новая администрация и сирийский народ остались с остатками лидера, который оставил страну в нищете, невозможности и голоде, и теперь система пытается восстановить себя. Она нуждается во всевозможной поддержке как со стороны международного сообщества, так и со стороны нас как соседей. Это наша историческая ответственность. Важно оказать им всевозможную поддержку, используя средства современного государства", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу TV100. По его словам, у Турции есть жизненно важные интересы, в первую очередь, безопасность. "В Сирии действуют террористические организации, злоупотребляющие условиями. Есть и другие вопросы, которые необходимо обсудить, проанализировать текущие события и другие вопросы, которые должны стоять на повестке дня между двумя странами. Мы обсудили все это. Это был хороший и продуктивный визит. С ним были наши министр обороны и глава Национальной разведывательной службы. Мы подробно обсудили и эти вопросы", - сказал Фидан.
https://ria.ru/20250312/turtsiya-2004447582.html
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в мире, сирия, турция, хакан фидан
В мире, Сирия, Турция, Хакан Фидан
В Турции рассказали об ответственности за стабилизацию ситуации в Сирии

Фидан назвал стабильность ситуации в Сирии исторической ответственностью Турции

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 14 мар – РИА Новости. Стабилизация ситуации в Сирии является "исторической ответственностью" Анкары, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Высокопоставленная турецкая делегация в составе глав МИД, МО и Национальной разведывательной организации (MIT) посетила в четверг с визитом Дамаск, провела переговоры с новой администрацией страны.
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"Наш визит в Сирию был очень важным. Восьмого декабря прошлого года в Сирии началась новая эра. Хотя она принесла большие исторические возможности, она также стала отправной точкой многих проблем для сирийского народа и всего региона. Новая администрация и сирийский народ остались с остатками лидера, который оставил страну в нищете, невозможности и голоде, и теперь система пытается восстановить себя. Она нуждается во всевозможной поддержке как со стороны международного сообщества, так и со стороны нас как соседей. Это наша историческая ответственность. Важно оказать им всевозможную поддержку, используя средства современного государства", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу TV100.
По его словам, у Турции есть жизненно важные интересы, в первую очередь, безопасность.
"В Сирии действуют террористические организации, злоупотребляющие условиями. Есть и другие вопросы, которые необходимо обсудить, проанализировать текущие события и другие вопросы, которые должны стоять на повестке дня между двумя странами. Мы обсудили все это. Это был хороший и продуктивный визит. С ним были наши министр обороны и глава Национальной разведывательной службы. Мы подробно обсудили и эти вопросы", - сказал Фидан.
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В миреСирияТурцияХакан Фидан
 
 
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