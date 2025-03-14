https://ria.ru/20250314/simferopol-2004984047.html

В Крыму возложили цветы к памятнику "Вежливым людям"

В Крыму возложили цветы к памятнику "Вежливым людям" - РИА Новости, 14.03.2025

В Крыму возложили цветы к памятнику "Вежливым людям"

Торжественные мероприятия по случаю 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией начались с возложения цветов к памятникам "Вежливым людям" и "Народному... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:53:00+03:00

2025-03-14T12:53:00+03:00

2025-03-14T12:53:00+03:00

россия

украина

симферополь

леонид ивлев

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Торжественные мероприятия по случаю 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией начались с возложения цветов к памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости. "Вежливыми людьми" называют подразделения ГРУ, морской пехоты и десантников, которые сыграли ключевую роль в поддержании мира во время воссоединения Крыма с Россией. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что события "Крымской весны" в 2014 году можно назвать мирной революцией. "Для того, чтобы спасти крымчан от экстремизма, в Крыму было готово народное ополчение, но и "Вежливые люди" внесли свой большой вклад в обеспечение правопорядка в Крыму и Севастополе, за что им большое спасибо. Не случайно крымчане воздвигли им памятник, и крымчане каждый год несут сюда цветы в знак благодарности", - сказал Ивлев РИА Новости. Памятник "Вежливым людям" установлен в Симферополе рядом со зданием парламента Крыма в честь событий 2014 года. Вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков 27 февраля 2014 года установили контроль над зданием Верховного совета и правительства Автономной республики Крым, который в то время находился в составе Украины, а в последующие дни - над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на полуострове. Кроме того, они помогали обеспечить порядок и безопасность при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о присоединении Крыма к России. Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения "вежливые люди". Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее число избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250314/krym-1933212017.html

https://ria.ru/20250114/krym-1993725152.html

россия

украина

симферополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, украина, симферополь, леонид ивлев, республика крым