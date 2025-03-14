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Швеция передаст Украине 18 САУ Archer и пять радарных систем Arthur
Швеция передаст Украине 18 САУ Archer и пять радарных систем Arthur - РИА Новости, 14.03.2025
Швеция передаст Украине 18 САУ Archer и пять радарных систем Arthur
Швеция передаст Украине 18 самоходных артиллерийских установок Archer и пять контрбатарейных радарных систем Arthur, сообщает в четверг шведское минобороны. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T01:39:00+03:00
2025-03-14T01:39:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Швеция передаст Украине 18 самоходных артиллерийских установок Archer и пять контрбатарейных радарных систем Arthur, сообщает в четверг шведское минобороны. "Правительство уполномочило управление по материальному снабжению вооруженных сил Швеции закупить 18 орудий Archer для передачи Украине. Управление также закупит для Украины пять радиолокационных систем обнаружения артиллерии типа Arthur", - говорится в сообщении. Стоимость пакета составляет порядка 3 миллиардов шведских крон (около 300 миллионов долларов), часть этих средств выделяется на финансирование украинской промышленности в рамках датской инициативы по производству 155-миллиметровых боеприпасов или украинской САУ "Богдана". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250228/shvetsiya-2002154242.html
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в мире, украина, швеция, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Швеция, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Швеция передаст Украине 18 САУ Archer и пять радарных систем Arthur
Минобороны Швеции: Украине передадут 18 САУ Archer и пять радарных систем Arthur