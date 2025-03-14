https://ria.ru/20250314/sholts-2005026059.html
Шольц и Макрон обсудят ситуацию на Украине
Шольц и Макрон обсудят ситуацию на Украине - РИА Новости, 14.03.2025
Шольц и Макрон обсудят ситуацию на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи в Берлине в ближайший вторник, 18 марта, обсудят вопросы европейской политики и... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T14:53:00+03:00
2025-03-14T14:53:00+03:00
2025-03-14T14:53:00+03:00
в мире
германия
украина
франция
эммануэль макрон
олаф шольц
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791520609_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_399e41d23f4ab27bd1ea106861978faf.jpg
БЕРЛИН, 14 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи в Берлине в ближайший вторник, 18 марта, обсудят вопросы европейской политики и ситуацию на Украине после её переговоров с США, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. "Федеральный канцлер Германии примет французского президента Эммануэля Макрона для беседы во вторник, 18 марта 2025 года, в 18.00 (20.00 мск) в Федеральной канцелярии", - говорится в сообщении. Уточняется, что основной целью встречи станет подготовка к очередному саммиту Европейского совета, который состоится 20–21 марта 2025 года в Брюсселе. "Поэтому центральными темами обсуждения станут вопросы европейской политики. Однако, как всегда, будут затронуты и международные вопросы, а также двусторонние отношения, включая, в частности, ситуацию на Украине после переговоров с США", - уточнил представитель правительства ФРГ.
https://ria.ru/20250308/makron-2003759942.html
германия
украина
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791520609_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_280b81aff5766f96d4a39fe1c9630939.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, франция, эммануэль макрон, олаф шольц, европейский совет
В мире, Германия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Европейский совет
Шольц и Макрон обсудят ситуацию на Украине
Шольц и Макрон обсудят политику ЕС и Украину после переговоров с США