https://ria.ru/20250314/sholts-2005026059.html

Шольц и Макрон обсудят ситуацию на Украине

Шольц и Макрон обсудят ситуацию на Украине - РИА Новости, 14.03.2025

Шольц и Макрон обсудят ситуацию на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи в Берлине в ближайший вторник, 18 марта, обсудят вопросы европейской политики и... РИА Новости, 14.03.2025

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2025-03-14T14:53:00+03:00

в мире

германия

украина

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эммануэль макрон

олаф шольц

европейский совет

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БЕРЛИН, 14 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи в Берлине в ближайший вторник, 18 марта, обсудят вопросы европейской политики и ситуацию на Украине после её переговоров с США, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. "Федеральный канцлер Германии примет французского президента Эммануэля Макрона для беседы во вторник, 18 марта 2025 года, в 18.00 (20.00 мск) в Федеральной канцелярии", - говорится в сообщении. Уточняется, что основной целью встречи станет подготовка к очередному саммиту Европейского совета, который состоится 20–21 марта 2025 года в Брюсселе. "Поэтому центральными темами обсуждения станут вопросы европейской политики. Однако, как всегда, будут затронуты и международные вопросы, а также двусторонние отношения, включая, в частности, ситуацию на Украине после переговоров с США", - уточнил представитель правительства ФРГ.

https://ria.ru/20250308/makron-2003759942.html

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в мире, германия, украина, франция, эммануэль макрон, олаф шольц, европейский совет