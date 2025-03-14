Рейтинг@Mail.ru
Шольц и Макрон обсудят ситуацию на Украине - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/sholts-2005026059.html
Шольц и Макрон обсудят ситуацию на Украине
Шольц и Макрон обсудят ситуацию на Украине - РИА Новости, 14.03.2025
Шольц и Макрон обсудят ситуацию на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи в Берлине в ближайший вторник, 18 марта, обсудят вопросы европейской политики и... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T14:53:00+03:00
2025-03-14T14:53:00+03:00
в мире
германия
украина
франция
эммануэль макрон
олаф шольц
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791520609_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_399e41d23f4ab27bd1ea106861978faf.jpg
БЕРЛИН, 14 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи в Берлине в ближайший вторник, 18 марта, обсудят вопросы европейской политики и ситуацию на Украине после её переговоров с США, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. "Федеральный канцлер Германии примет французского президента Эммануэля Макрона для беседы во вторник, 18 марта 2025 года, в 18.00 (20.00 мск) в Федеральной канцелярии", - говорится в сообщении. Уточняется, что основной целью встречи станет подготовка к очередному саммиту Европейского совета, который состоится 20–21 марта 2025 года в Брюсселе. "Поэтому центральными темами обсуждения станут вопросы европейской политики. Однако, как всегда, будут затронуты и международные вопросы, а также двусторонние отношения, включая, в частности, ситуацию на Украине после переговоров с США", - уточнил представитель правительства ФРГ.
https://ria.ru/20250308/makron-2003759942.html
германия
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791520609_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_280b81aff5766f96d4a39fe1c9630939.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, франция, эммануэль макрон, олаф шольц, европейский совет
В мире, Германия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Европейский совет
Шольц и Макрон обсудят ситуацию на Украине

Шольц и Макрон обсудят политику ЕС и Украину после переговоров с США

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 14 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи в Берлине в ближайший вторник, 18 марта, обсудят вопросы европейской политики и ситуацию на Украине после её переговоров с США, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Федеральный канцлер Германии примет французского президента Эммануэля Макрона для беседы во вторник, 18 марта 2025 года, в 18.00 (20.00 мск) в Федеральной канцелярии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что основной целью встречи станет подготовка к очередному саммиту Европейского совета, который состоится 20–21 марта 2025 года в Брюсселе. "Поэтому центральными темами обсуждения станут вопросы европейской политики. Однако, как всегда, будут затронуты и международные вопросы, а также двусторонние отношения, включая, в частности, ситуацию на Украине после переговоров с США", - уточнил представитель правительства ФРГ.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
"Как можно быстрее": в Британии раскрыли, что задумал Макрон
8 марта, 03:43
 
В миреГерманияУкраинаФранцияЭммануэль МакронОлаф ШольцЕвропейский совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала