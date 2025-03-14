https://ria.ru/20250314/sheremetevo-2004934373.html

В Шереметьево задержали украинца, который пытался ввезти 70 тысяч долларов

В Шереметьево задержали украинца, который пытался ввезти 70 тысяч долларов - РИА Новости, 14.03.2025

В Шереметьево задержали украинца, который пытался ввезти 70 тысяч долларов

В столичном аэропорту Шереметьево у гражданина Украины обнаружили 70 тысяч долларов, которые тот пытался ввезти из Катара в Россию, сообщила пресс-служба ФТС. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T10:45:00+03:00

2025-03-14T10:45:00+03:00

2025-03-14T17:04:00+03:00

катар

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

происшествия

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В столичном аэропорту Шереметьево у гражданина Украины обнаружили 70 тысяч долларов, которые тот пытался ввезти из Катара в Россию, сообщила пресс-служба ФТС. "Шереметьевские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза более 70 тысяч долларов США. Деньги пытался провезти 43-летний гражданин Украины, прибывший из Дохи (Катар)", — говорится в релизе. По информации ведомства, инспекторы остановили мужчину в "зеленом коридоре", где тот признался, что у него есть наличные, и предоставил их для подсчета. Ему вернули под расписку десять тысяч долларов, которые разрешается перевозить через границу без декларирования. Сумма незаконно ввезенных наличных в эквиваленте превысила 6,5 миллиона рублей, добавили в ФТС. Против украинца возбудили уголовное дело о контрабанде наличных в особо крупном размере. Ему грозит до четырех лет ограничения свободы или штраф.

https://ria.ru/20250304/primore-2002887157.html

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катар, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия