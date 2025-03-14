https://ria.ru/20250314/serbija-2005123645.html

В Сербии задержали шесть оппозиционеров за призывы к перевороту

В Сербии задержали шесть оппозиционеров за призывы к перевороту - РИА Новости, 14.03.2025

В Сербии задержали шесть оппозиционеров за призывы к перевороту

Полиция Сербии задержала в городе Нови-Сад шесть оппозиционеров за подготовку и призывы к попытке свержения конституционного строя, заявила пресс-служба МВД. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T21:39:00+03:00

2025-03-14T21:39:00+03:00

2025-03-14T21:39:00+03:00

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БЕЛГРАД, 14 мар – РИА Новости. Полиция Сербии задержала в городе Нови-Сад шесть оппозиционеров за подготовку и призывы к попытке свержения конституционного строя, заявила пресс-служба МВД. Премьер Сербии Милош Вучевич в пятницу снова призвал граждан к тому, чтобы протестная акция студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде прошла мирно. Он выразил опасение, что "некоторые в предыдущие дни и месяцы" создавали атмосферу, которая кульминирует конфликтом. Полиция в пятницу обнаружила в Белграде в автомобиле с номерами ФРГ коктейли Молотова и дубинки с балаклавами накануне массового протеста 15 марта. "Сотрудники МВД, службы по борьбе с оргпреступностью и службы по борьбе с терроризмом управления уголовной полиции по постановлению Высшей прокуратуры в Нови-Саде задержали шесть лиц по обоснованному подозрению в подготовке преступления против конституционного порядка Сербии и призывам к насильственному свержению конституционного строя", - говорится в сообщении МВД. Приводится список задержанных, пятеро из которых - члены оппозиционной партии "Движение свободных граждан" и один - движения "Став" (мнение на сербском - ред.). Возраст задержанных - от 24 до 50 лет. Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич указала на возможную причастность Белградского университета к организации беспорядков на студенческих протестах 15 марта. Несколько проправительственных телеканалов Сербии в четверг опубликовали съемку встречи студентов - оппозиционных активистов 12 марта в городе Нови-Сад, где они говорили о протестной акции 15 марта в Белграде, упоминалась возможность возникновения беспорядков и радикализации протеста. МВД и прокуратура Сербии пока не отреагировали на видеоматериал. "Как председатель Скупщины я ощутила потребность обратиться в связи с опубликованными вчера видеозаписями, на которых призывают к госперевороту. Особенно меня шокировала часть, связанная с Белградским университетом. Преподаватель Мария Васич участвовала в этой встрече, ни разу не предостерегла студентов, что речь идёт о планировании госпереворота. А их цель - путч", - заявила Брнабич на брифинге в пятницу. По ее словам ректорат госуниверситета "должен будет ответить на много вопросов". "Отреагирует прокуратура и все компетентные органы, хочу знать, кто из госуниверситета готовить путч в Сербии. Мария Васич, преподаватель, упоминает, что профсоюз вооруженных сил заявил, что будет "готов выйти по призыву университета", - подчеркнула спикер парламента. У армии Сербии существуют профсоюзные организации, которые периодически выступают с критикой минобороны. Госпредприятие, представляющее железные дороги Сербии, сообщило о приостановке междугороднего сообщения из-за угроз теракта, МВД пока не выступило с официальным сообщением. Премьер Сербии Милош Вучевич заявил накануне, что студенты и сторонники оппозиции, протестующие после гибели гибели 15 человек при обрушении 1 ноября навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, устроят 15 марта блокаду всего Белграда на 72 часа, попытаются прорваться в здание скупщины (парламента), конституционного суда и Радио и телевидения Сербии. Высшая прокуратура Сербии предупредила участников запланированных на 15 марта массовых протестных акций в Белграде об уголовной ответственности за насилие. Высшая прокуратура уточнила, что к уголовным преступлениям относятся насильственное поведение, вызывание паники и беспорядков, групповое или индивидуальное препятствование должностным лицам при исполнении, нападение на них индивидуально или группой. Также в Сербии уголовно наказуемы призывы к свержению конституционного порядка и насилию, нанесение тяжелых и легких телесных повреждений и участие в групповых драках, подчеркнул надзорный орган. Скупщина (парламент) Сербии приняла ранее новую редакцию закона о высшем образовании, которая предполагает увеличение финансирования госвузов, повышение зарплат преподавателям на 16% и компенсацию бюджетом 50% стоимости обучения студентам. Спикер парламента Ана Брнабич отметила, что так будет выполнено требование студентов, и выразила надежду, что они вернутся к занятиям. Президент Александр Вучич заявлял, что ожидает попыток насилия на массовом протесте 15 марта, по его словам, власти страны задержат участников и организаторов. Протестующие студенты ранее блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков. В числе требований протестующих были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных в ходе протестов. Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ были выложены документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала. Власти считают, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за последние годы из-за границы было вложено 3 миллиарда евро.

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https://ria.ru/20250309/serbiya-2003864604.html

https://ria.ru/20250310/serbija-2004191370.html

https://ria.ru/20250312/serbiya-2004435069.html

https://ria.ru/20250313/studenty-2004880302.html

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в мире, сербия, белград (город), ана брнабич, милош вучевич, александр вучич, белградский университет