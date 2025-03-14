https://ria.ru/20250314/senator-2005129448.html
Сенатор осудила слова Аскерова* о гибели мирных жителей в Белгороде
Сенатор осудила слова Аскерова* о гибели мирных жителей в Белгороде - РИА Новости, 14.03.2025
Сенатор осудила слова Аскерова* о гибели мирных жителей в Белгороде
Сенатор Совета Федерации от Белгородской области Жанна Чефранова выступила с резким осуждением комментария Ровшана Аскерова*(признан в РФ иноагентом и внесен в... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T22:44:00+03:00
2025-03-14T22:44:00+03:00
2025-03-14T23:09:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Сенатор Совета Федерации от Белгородской области Жанна Чефранова выступила с резким осуждением комментария Ровшана Аскерова*(признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) о Белгороде, отметив, что такие слова подтверждают утрату интеллектуальных способностей. Экс-игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров* в интервью Юрию Дудю** (признан в РФ иноагентом) заявил, что считает атаки ВСУ на мирных жителей Белгорода оправданными. Он назвал смерти детей в Белгороде статистикой, а события на Украине - трагедией, выразив отсутствие эмпатии к жертвам в Белгороде. "О циничном высказывании иноагента Ровшана Аскерова* относительно Белгорода. Какое может быть мнение? Пример того, что образованные люди (а речь всё-таки идёт об экс-игроке "Что? Где? Когда?") могут терять свои интеллектуальные способности. И терять безвозвратно. Подобные высказывания - безапелляционное подтверждение", - ответила сенатор на вопрос РИА Новости. Она добавила, что такие утверждения являются наглядным примером утраты духовности, способной обратиться в разрушительную силу. Чефранова подчеркнула, что белгородцы, обладая силой духа, могут прощать, но не позволят оскорблять себя. "Кто знал Ровшана Аскерова* - не вспоминайте, а кто не знал - то и не нужно. Не достоин. Статистическая единица, "ноль эмпатии", объект для соответствующих органов", - подчеркнула сенатор.* признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов** Лицо, признанное иностранным агентом в России
https://ria.ru/20250223/askerov-2001079300.html
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белгород, общество
Сенатор осудила слова Аскерова* о гибели мирных жителей в Белгороде
Сенатор Чефранова: слова Аскерова о Белгороде подтверждают утрату интеллекта
БЕЛГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Сенатор Совета Федерации от Белгородской области Жанна Чефранова выступила с резким осуждением комментария Ровшана Аскерова*(признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) о Белгороде, отметив, что такие слова подтверждают утрату интеллектуальных способностей.
Экс-игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров* в интервью Юрию Дудю** (признан в РФ иноагентом) заявил, что считает атаки ВСУ на мирных жителей Белгорода оправданными. Он назвал смерти детей в Белгороде статистикой, а события на Украине - трагедией, выразив отсутствие эмпатии к жертвам в Белгороде.
"О циничном высказывании иноагента Ровшана Аскерова* относительно Белгорода. Какое может быть мнение? Пример того, что образованные люди (а речь всё-таки идёт об экс-игроке "Что? Где? Когда?") могут терять свои интеллектуальные способности. И терять безвозвратно. Подобные высказывания - безапелляционное подтверждение", - ответила сенатор на вопрос РИА Новости.
Она добавила, что такие утверждения являются наглядным примером утраты духовности, способной обратиться в разрушительную силу. Чефранова подчеркнула, что белгородцы, обладая силой духа, могут прощать, но не позволят оскорблять себя.
"Кто знал Ровшана Аскерова* - не вспоминайте, а кто не знал - то и не нужно. Не достоин. Статистическая единица, "ноль эмпатии", объект для соответствующих органов", - подчеркнула сенатор.
* признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов
** Лицо, признанное иностранным агентом в России