https://ria.ru/20250314/scheta-2005038543.html

NYP: Байден оставил Трампу неоплаченных счетов на сотни миллиардов долларов

NYP: Байден оставил Трампу неоплаченных счетов на сотни миллиардов долларов - РИА Новости, 14.03.2025

NYP: Байден оставил Трампу неоплаченных счетов на сотни миллиардов долларов

Бывший президент США Джо Байден оставил преемнику Дональду Трампу неоплаченных счетов на сотни миллиардов долларов, сообщает газета New York Post. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T16:04:00+03:00

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден оставил преемнику Дональду Трампу неоплаченных счетов на сотни миллиардов долларов, сообщает газета New York Post. "Число находится между 300 и 250 миллиардами, в зависимости от способа измерения и классификации", - говорится в сообщении. Прореспубликанское издание не уточняет, о чем идет речь и какие траты подразумеваются, указывая лишь, что они совершались в надежде обеспечить победу Камалы Харрис на выборах. "Приходит время платить по счетам", - добавляется в статье. "Дефицит бюджета приближается к двум триллионам, внешний долг - 37 триллионов", - пишет газета. Трампу предстоит сокращать расходы и дефицит, сделать это планируется через департамент госэффективности (DOGE), который может снизить разницу доходной и расходной части бюджета на 500 миллиардов долларов в пользу казны, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250314/tramp-2005028710.html

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дональд трамп, джо байден, камала харрис, сша, в мире