https://ria.ru/20250314/sbu-2005077958.html

На Украине раскрыли детали про убийцу националиста Ганула

На Украине раскрыли детали про убийцу националиста Ганула - РИА Новости, 14.03.2025

На Украине раскрыли детали про убийцу националиста Ганула

СБУ сообщает, что подозреваемый в убийстве радикального украинского националиста и одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T18:14:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. СБУ сообщает, что подозреваемый в убийстве радикального украинского националиста и одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьяна Ганула, предположительно, является дезертиром. Ранее в пятницу украинский депутат Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в Одессе убили националиста Ганула. Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил задержание подозреваемого в убийстве Ганула. "По имеющейся информации, стрелявшим... оказался 46-летний дезертир", - написала СБУ в Telegram-канале. Ганул - организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Как сообщают украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"** (признана террористической и запрещена в России). После событий 2 мая 2014 года проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев. Ганул также активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов. После начала СВО Ганул активно боролся с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.** Организация признана террористической и запрещена в России.

https://ria.ru/20250314/odessa-2005002863.html

https://ria.ru/20250314/odessa-2005029167.html

https://ria.ru/20250314/ganul-2005008655.html

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