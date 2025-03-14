СМИ: Трамп ужесточит санкции против России
CBS: Трамп ужесточит санкции против нефтяного и банковского секторов России
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа введет дополнительные ограничения в отношении нефтяного, газового и банковского секторов России, сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на источники.
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"Решение (администрации президента США — Прим. ред.) о дальнейшем ограничении доступа к американским банковским системам затрудняет другим странам покупку российской нефти, тем самым ограничивая ее глобальные поставки", — говорится в материале.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп не продлил действие генеральной лицензии министерства финансов, которая позволяла зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки.
Телеканал Fox News утверждает, что это целью этого решения было использование ее в качестве рычага в переговорах об урегулировании конфликта на Украине.
Генеральная лицензия 8L разрешала ограниченные транзакции с рядом российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, "Альфа-Банк" и Центральный банк РФ, исключительно для расчетов за нефть, газ, уголь и другие энергоресурсы. Она истекла 12 марта, что, по оценкам экспертов, может привести к росту цен на нефть на пять долларов за баррель.
Десятого января администрация тогдашнего президента Джо Байдена ввела крупнейший пакет санкций против российского энергетического сектора. Ограничения затронули ведущие нефтегазовые компании, включая "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также более 180 судов, задействованных в перевозке российской нефти. Эти меры были направлены на сокращение экспортных доходов России и усиление давления на Москву в связи с украинским конфликтом.