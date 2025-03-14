https://ria.ru/20250314/samolety-2004912809.html

Семь самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений во Внуково

Семь самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений во Внуково - РИА Новости, 14.03.2025

Семь самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений во Внуково

Семь самолетов, выполнявших рейсы в аэропорт "Внуково", в период действия ограничений ушли на запасные аэродромы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T08:12:00+03:00

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2025-03-14T08:12:00+03:00

калуга

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Семь самолетов, выполнявших рейсы в аэропорт "Внуково", в период действия ограничений ушли на запасные аэродромы, сообщила Росавиация. Ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вводились утром в пятницу в аэропортах "Внуково" и Калуга ("Грабцево"). Они были сняты в 07.27 мск. "В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" семь самолетов, выполнявших рейсы во "Внуково", - говорится в сообщении Росавиации. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов, отмечается в сообщении, приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250312/samolet-2004512808.html

калуга

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калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия