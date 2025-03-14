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Рубио назвал территориальные вопросы на Украине не первостепенными - РИА Новости, 14.03.2025
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19:51 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/rubio-2005109996.html
Рубио назвал территориальные вопросы на Украине не первостепенными
Рубио назвал территориальные вопросы на Украине не первостепенными - РИА Новости, 14.03.2025
Рубио назвал территориальные вопросы на Украине не первостепенными
Территориальные вопросы украинского конфликта сейчас не являются первостепенными, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T19:51:00+03:00
2025-03-14T19:51:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Территориальные вопросы украинского конфликта сейчас не являются первостепенными, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Идут два процесса. Первый о том, как добиться прекращения стрельбы. Вторая фаза - вести переговоры о том, о чем вы спрашиваете", - заявил Рубио журналистам в Канаде. Трансляцию вели американские кабельные сети. Так он ответил на вопрос о позиции, изложенной в заявлении глав МИД "Большой семерки", о поддержке "независимости и территориальной целостности" Украины. По словам Рубио, вести переговоры в период боевых действий сложно, поэтому первым этапом урегулирования США считают прекращение огня.
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в мире, сша, канада, украина, марко рубио
В мире, США, Канада, Украина, Марко Рубио
Рубио назвал территориальные вопросы на Украине не первостепенными

Рубио: территориальные вопросы на Украине сейчас не являются первостепенными

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Территориальные вопросы украинского конфликта сейчас не являются первостепенными, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Идут два процесса. Первый о том, как добиться прекращения стрельбы. Вторая фаза - вести переговоры о том, о чем вы спрашиваете", - заявил Рубио журналистам в Канаде.
Трансляцию вели американские кабельные сети.
Так он ответил на вопрос о позиции, изложенной в заявлении глав МИД "Большой семерки", о поддержке "независимости и территориальной целостности" Украины.
По словам Рубио, вести переговоры в период боевых действий сложно, поэтому первым этапом урегулирования США считают прекращение огня.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Рубио рассказал о гарантиях безопасности для Украины
12 марта, 15:21
 
В миреСШАКанадаУкраинаМарко Рубио
 
 
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