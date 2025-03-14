https://ria.ru/20250314/rubio-2005109996.html

Рубио назвал территориальные вопросы на Украине не первостепенными

Рубио назвал территориальные вопросы на Украине не первостепенными - РИА Новости, 14.03.2025

Рубио назвал территориальные вопросы на Украине не первостепенными

Территориальные вопросы украинского конфликта сейчас не являются первостепенными, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T19:51:00+03:00

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2025-03-14T19:51:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Территориальные вопросы украинского конфликта сейчас не являются первостепенными, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Идут два процесса. Первый о том, как добиться прекращения стрельбы. Вторая фаза - вести переговоры о том, о чем вы спрашиваете", - заявил Рубио журналистам в Канаде. Трансляцию вели американские кабельные сети. Так он ответил на вопрос о позиции, изложенной в заявлении глав МИД "Большой семерки", о поддержке "независимости и территориальной целостности" Украины. По словам Рубио, вести переговоры в период боевых действий сложно, поэтому первым этапом урегулирования США считают прекращение огня.

https://ria.ru/20250312/rubio-2004546153.html

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в мире, сша, канада, украина, марко рубио